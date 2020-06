Barça : petite blessure pour Lionel Messi, qui s'entraîne à part

La condition physique de Lionel Messi (32 ans) anime les dernières heures au . Le club catalan s'est entraîné de nouveau ce vendredi matin en préparation de la reprise de la contre Majorque le samedi 13 juin. Une séance à laquelle Messi n'a pas participé avec le reste du groupe.

Le FC Barcelone annonce que l'Argentin et Ansu Fati ont effectué un travail spécifique en marge de leurs coéquipiers. Le capitaine de l'équipe Lionel Messi souffre d'une petite contracture à la jambe droite et devrait reprendre l'entraînement dans les prochains jours, selon le communiqué.

