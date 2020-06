Barça, Marc-Andre Ter Stegen ne partira pas cet été

Le portier allemand du Barça a tenu à rassurer les supporters concernant son avenir immédiat.

Marc Andre Ter Stegen est à une étape cruciale de sa carrière à Barcelone. Initialement engagé comme gardien en rotation avec Claudio Bravo, l'Allemand a dépassé toutes les attentes et est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde.

Cependant, son contrat est en train de se terminer et il veut un nouvel accord qui le mettrait au même niveau que d'autres stars du Barça.

Cela a débouché sur des discussions de prolongation avec ses dirigeants et pour l'heure, aucun accord n'a encore été conclu. Inévitablement, cela a aussi généré quelques rumeurs de départ.

Dans un entretien à AS, Ter Stegen a rassuré les supporters catalans sur ses intentions en ce qui concerne son futur proche :

"Il n'est pas possible que je parte cet été. Il y a déjà eu des premières rencontres entre mon agent et le club…. Je me sens bien à Barcelone, et ma famille aussi se sent bien". Les tractations vont donc certainement se poursuivre entre le joueur et le club.