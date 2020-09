Barça, Lionel Messi s’est entrainé à part

Après avoir séché les séances de la semaine dernière, Lionel Messi était de retour ce lundi au centre d’entrainement du Barça.

La Pulga est de retour ! Trois jours après avoir annoncé qu’il continuait son parcours avec le et reporté ainsi à l’année prochaine ses plans pour un nouveau challenge, Lionel Messi a repris l’entrainement. L’Argentin s’est rendu au centre Joan Gamper ce lundi pour une première séance individuelle.

N’ayant pas encore reçu les résultats de son test PCR, et étant aussi en retard sur ses coéquipiers au niveau de l’état de forme athlétique, Messi s’est entrainé tout seul, bien à l’écart du reste du groupe. On ne l’a pas vu non plus converser avec le nouveau coach de l’équipe, le Néerlandais Ronald Koeman.

Il est arrivé à l’entrainement avant tout le monde

Même s’il a assuré qu’il jouerait toujours avec le même enthousiasme tant qu’il portera la tunique des blaugrana, Messi suscitait des interrogations par rapport à l’état d’esprit qu’il allait afficher suite à la semaine mouvementée qu’il a connue. En se pointant à l’entrainement une heure avant l’heure prévue, l’international albiceleste a assurément apporté la meilleure des réponses à cette question.

Messi va encore monter en puissance dans les prochains jours, et avec comme objectif d’être prêt pour la repise de la , progammée le 22 septembre contre . S’il donne des signes encourageants quant à sa forme physique, il peut même espérer participer aux deux matches amicaux que le Barça prévoit de jouer dans les prochains jours. Le 12 septembre, les Catalans défient Nastic Tarragona et le 16 ils se mesurent à Girone.