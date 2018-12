Barça - Les propos très forts de Lionel Messi sur Ousmane Dembélé : "c'est un phénomène"

Interrogé sur Ousmane Dembélé dans Marca, Lionel Messi a tenu des propos élogieux et bienveillants envers son jeune coéquipier.

D'ordinaire si mesuré quand il parle des autres, Lionel Messi a tenu des propos très forts sur Ousmane Dembélé, ce jeudi, dans un entretien accordé à Marca.

Le quintuple Ballon d'Or a dit tout le bien qu'il pensait du champion du monde français, dont le supposé manque de rigueur a été très critiqué en Espagne durant les six premiers mois de la saison, notamment à cause de plusieurs retards à l'entraînement.

Pour Messi, le potentiel de l'ancien joueur de Dortmund ne fait aucun doute. "Le but qu’il a inscrit face à Tottenham était spectaculaire. Sur le terrain, c’est un phénomène. Il a des qualités uniques", a lâché le capitaine du Barça. "Tout dépend de là où il veut aller mais il a toutes les qualités pour devenir celui qu’il veut. Il peut être sans aucun doute l’un des meilleurs du monde". Pour rappel, Dembélé avait inscrit un petit bijou contre Tottenham en effaçant un défenseur d'un crochet dévastateur au terme d'une accélération foudroyante sur 40 mètres.

Lionel Messi estime par ailleurs que la pression autour de son jeune coéquipier doit retomber. "Et d’un autre côté, c’est un jeune garçon qui s’adapte à la vie et au club. Moins on parle de lui mieux c’est. Il faut le laisser tranquille pour qu’il s’habitue. C’est ce qu’il est en train de faire. Il s’est rendu compte des erreurs qu’il a commises. Il les a rectifiées. Il va redevenir le Dembélé du début. Je suis tranquille, c’est un très bon gars. Avec nous tous, on va l’aider pour qu’il se centre sur le football".