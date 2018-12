Barça - Messi : "Le PSG ne laissera pas Neymar à un autre club"

Lionel Messi s'est exprimé ce jeudi sur la situation de Neymar, qui fait encore l'objet de nombreuses rumeurs de l'autre côté des Pyrénées.

Fréquemment envoyé au Real Madrid par la presse espanole la saison passée, Neymar continue d'alimenter les unes des médias ibériques. Mais cette fois-ci, c'est la rumeur d'un retour au Barça qui est envisagée par certains journaux espagnols depuis quelques mois...

Récemment, le jeune milieu de terrain brésilien Arthur n'avait pas caché son désir de voir la superstar revenir en Catalogne. "Je prie pour qu’il vienne parce que c’est un crack. Personnellement, je fais beaucoup d’efforts pour qu’il revienne au Barça", avait-il expliqué. "Mais il a sa vie, il sait ce qu’il fait et puis je ne sais pas quelle est l’avancée de ces négociations, s’il y a des possibilités pour qu’il vienne ou non. Mais c’est un ami et un professionnel que j’admire beaucoup et je serais très heureux s’il pouvait revenir ici".

Reste que Lionel Messi affiche une position moins optimiste. Sans cacher toute l'affection qu'il a pour son ancien compère de la MSN, le capitaine du Barça estime qu'il sera tout simplement difficile pour Neymar de quitter Paris.

"Je vois ça de façon compliquée. Nous aimerions qu'il revienne pour ce qu'il est, à la fois en tant que joueur et pour le vestiaire. Nous sommes amis, nous vivons de très belles choses, d'autres moins, mais nous passons beaucoup de temps ensemble. Cependant, je trouve très difficile de quitter Paris", a déclaré Lionel Messi dans des propos relayés par Marca. "Le PSG ne laissera pas Neymar se faire prendre par un autre club », a ainsi indiqué le quintuple Ballon d'Or".

Pour rappel, Neymar a quitté le Barça pour rejoindre le PSG à l'été 2017, devenant le joueur le plus cher de l'histoire.