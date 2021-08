Barça : Le transfert de Depay enregistré par la Liga !

Depay et le Barça sont soulagés. le transfert du Batave est officiellement enregistré.

Le FC Barcelone peut pousser un soupir de soulagement, car la Liga a maintenant confirmé que les documents de Memphis Depay sont tous en règle et qu'il a été enregistré pour jouer dans le championnat espagnol.

Pas encore fait pour Eric Garcia

Cela signifie que le Néerlandais, l'un des joueurs les plus importants des Blaugrana cette saison, sera éligible pour affronter la Real Sociedad au Camp Nou, ce dimanche soir. Cependant, le club catalan attend toujours la confirmation de l'inscription d'Eric Garcia de la part de l'organe de contrôle économique et de compétition de la Liga, qui examine toujours les documents et règlements du transfert du défenseur espagnol.

Tôt samedi, Barcelone avait affirmé que les deux joueurs avaient été enregistrés, grâce à Gerard Piqué, qui a accepté une réduction de salaire significative, mais LaLiga a publié plus tard une déclaration disant que ce n'était pas le cas.

"En ce qui concerne la déclaration du FC Barcelone ce matin concernant l'enregistrement des joueurs Memphis Depay et Eric Garcia en Liga, l'organisation souhaite clarifier ce qui suit", a ainsi indiqué la LFP espagnole.

L'article continue ci-dessous

"La documentation relative auxdites inscriptions n'avait pas été soumise par Barcelone au moment de leur déclaration publique, et samedi après-midi, la Liga a informé le club de ce fait."

"La documentation est en cours d'examen par les organes de contrôle économique et de compétition de la Liga pour vérifier qu'elle est conforme aux réglementations en vigueur."

Maintenant que l'enregistrement de Memphis a été confirmé, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que le nom de Garcia ne soit également ajouté à la liste, mais les fans deu Barça savent désormais qu'il ne faut rien tenir pour acquis dans une saison qui s'annonce très étrange.