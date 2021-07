Barça, l'appel de Xavi à Messi

L'ancien milieu prestigieux du Barça a lancé un appel au prodige argentin, actuellement en fin de contrat.

Xavi a participé au camp d'été qu'il organise chaque année depuis 23 ans cette semaine, à Santa Maria del Collell.

L'ancien milieu de terrain de Barcelone a également parlé à Mundo Deportivo de l'état de son club ainsi que des performances de La Roja à l'Euro 2020.

Sans surprise, l'avenir de Lionel Messi figurait parmi les sujets. "Nous devons attendre", a déclaré Xavi lorsqu'on lui a posé des questions sur l'avenir de son ancien coéquipier.

« J'imagine qu'il parle au club et au président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu'ami à lui et en tant que cule. Je veux qu'il continue à Barcelone, et j'espère que cela sera annoncé dès que possible.'

« Si je devais parier, je dirais qu'il continuera au club, même si dans le football, nous avons vu beaucoup de choses. Mais je dirais qu'il va continuer. Leo a besoin de Barcelone et Barcelone a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone ; il a été là toute sa vie. Je parierais qu'il prolongera. Xavi et Messi ont partagé de nombreuses années ensemble, depuis le moment où l'Argentin a fait son entrée dans l'équipe première de Barcelone lors de la saison 2004/05 jusqu'au moment où Xavi a quitté le club après son triplé en 2015.

Messi n'a plus remporté de titre en Ligue des champions depuis, d'ailleurs.

L'article continue ci-dessous

Xavi est actuellement entraîneur au Qatar et a souvent été associé à un retour au Camp Nou en tant que coach.

Messi est actuellement au Brésil avec l'Argentine en Copa America. Les Argentins ont ouvert leur campagne par un match nul contre le Chili avant d'enregistrer des victoires contre l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie.

La prochaine étape est un rendez-vous en quart de finale avec l'Équateur. Messi a été la clé de des premiers succès de l'Argentine, marquant trois buts et fournissant deux passes décisives.