Barça, la réponse cash de Xavi à ses détracteurs après la qualification

Le FC Barcelone s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, mardi soir aux dépens de Naples.

Depuis que le FC Bayern Munich l’a réduit à néant (2-8) en 2020 en quarts de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone n’a plus jamais atteint cette étape de la compétition. Ce mardi, les Blaugrana ont atteint les quarts en s’offrant Naples (3-1) au match retour après le nul (1-1) à l’aller en Italie.

Xavi répond cash à ses détracteurs

Critiqué depuis quelques mois pour sa non-réussite avec le groupe barcelonais, Xavi Hernandez a profité de la qualification des Culés pour les quarts de finale de Ligue des champions, mardi soir, pour répondre à ses détracteurs. Selon le technicien espagnol, son groupe et lui avaient été traités de « clowns » en raison des contreperformances de l’équipe.

« Il y a trop de pression sur les joueurs. Aujourd’hui (mardi, Ndlr), c’était comme pile ou face, un ultimatum, pile ou face. J'ai dit à mes joueurs de se détendre, que personne n'allait mourir. Il y a eu beaucoup de critiques injustes, on nous a traités de 'clowns de la Ligue des champions'. Des journalistes qui représentent et sont le Barça. Et maintenant on fait quoi avec le clown de la Ligue des champions ? », a lancé Xavi à une journaliste en conférence de presse.

« Nous devions être meilleurs que Naples et nous l'avons été. C'est une qualification très méritée, nous pouvons être fiers. C'est l'un de mes meilleurs moments en tant qu'entraîneur du Barça », a ajouté le technicien espagnol, qui a évoqué une fois encore son avenir. « Au moment où l'on parle rien n'a changé. Si on avait perdu vous auriez sûrement écrit que j'étais à la rue », a-t-il flanqué.

Xavi sous le charme de Cubarsi

Défenseur central du FC Barcelone, le jeune Pau Cubarsi (17 ans), pour son premier match en Ligue des champions, a été élu homme du match. L’entraîneur est emballé par la qualité du jeu que présente le joueur et sa confiance malgré son jeune âge. « Quand il a le ballon, mon rythme cardiaque ne s'accélère pas. C'est la meilleure qualité de Cubarsi, un gamin de 17 ans qui est tranquille lorsqu'il a le ballon et qui, lorsqu'il doit jouer direct, le fait avec intelligence. Il est merveilleux », s’est réjoui Xavi.

« Nous sommes devant une éclosion merveilleuse pour Barcelone et pour le football espagnol, un défenseur central de haut niveau et pour de nombreuses années », a-t-il ajouté à propos de Cubarsi.