Barcelone – Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous, ce mardi, en ¼ de finale retour de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain est là. Ce mardi, le club francilien se déplacement à Barcelone pour défier le club champion d’Espagne en match retour de Ligue des champions de l’UEFA. Le choc s’annonce électrique entre les deux adversaires qui se connaissent très bien en la matière.

Barça - PSG, Luis Enrique vise un record

Tombeur de Naples au tour précédent, le FC Barcelone est sur la bonne voie pour faire pareil au Paris Saint-Germain pour se hisser au dernier carré de Ligue des champions cette saison. Après leur victoire contre les Parisiens (2-3) au Parc des Princes, les hommes encadrés par Xavi Hernandez sont déterminés plus que jamais à composter un billet pour les demi-finales. Grâce à sa victoire 3-2 à Paris lors du match aller, Barcelone est désormais l'équipe qui a le plus de chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions (76%). Les Blaugranas ont également 19% de chances de soulever le trophée, 2e plus haut pourcentage derrière City.

Le Barça ne tremble pas devant Paris. Depuis la défaite face à Villarreal (3-5), le 27 janvier, les Culés n’ont plus perdu un match. D’ailleurs, face au PSG, pas d’inquiétude pour les coéquipiers de Robert Lewandowski. Le Barça n’a perdu que 2 de ses 9 derniers matches face au Paris SG en phase à élimination directe de Ligue des Champions (4 succès, 3 nuls), pouvant remporter ses matches aller et retour sur une même campagne de Ligue des champions face aux Parisiens pour la 2e fois seulement après 2014/15, déjà en quarts.

De son côté, le Paris Saint-Germain veut impérativement s’imposer pour continuer à rêver de son premier sacre en LDC. S’ils ont mis fin à leur invincibilité mercredi en perdant contre le Barça (2-3), les Parisiens veulent se relancer en allant chercher la victoire à Montjuïc, ce mardi. Bourreau du FC Barcelone en Ligue des champions avec 4 buts en deux matchs, Kylian Mbappé, qui a été discret au match aller, est très attendu au tournant.

Pour ce match, Luis Enrique, ancien coach du Barça, a un record à établir. Si le Paris SG se qualifie, Luis Enrique deviendrait le 1er ex-entraîneur de Barcelone à éliminer son ancien club en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Seuls 2 entraîneurs espagnols ont éliminé le FCB de la Ligue des champions en phase éliminatoire : Rafael Benítez avec Liverpool en 2006/07 (8e de finale) et Vicente del Bosque avec le Real Madrid en 2001/02 (demi-finales).

Horaire et lieu de match

Barça – PSG

¼ de finale retour/Ligue des champions

Lieu : Stade de Montjuïc

A 21 heures française

Les compos probables du match Barça – PSG

Barça : ter Stegen - Cancelo, Cubarsi, Araujo, Kounde - Gündogan, de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Yamal

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, N. Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, F. Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Barça – PSG

La rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 16 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.