Barça - La clause d'Antoine Griezmann levée vendredi matin ?

Après plusieurs semaines de négociations et de polémiques, le FC Barcelone serait prêt à lever la clause libératoire du Français dès vendredi matin.

Alimentant la chronique mercato depuis le début de l'été, suite notamment au potentiel retour du Brésilien Neymar, en froid avec le et désireux de reporter les couleurs du club, le Champion d' fait aussi beaucoup parler de lui au sujet de l'arrivée du Français Antoine Griezmann. Une arrivée autant attendue que discutée, qui tarde considérablement à s'officialiser, suscitant une réelle impatience.

Et sur la toile, de nouvelles informations et rumeurs ne cessent de fleurir de manière quotidienne. Dernière en date ? Une information publiée par AS mercredi soir, évoquant un dossier encore plus compliqué que prévu, tant les soucis financiers des Catalans sont criants.

La clause levée vendredi, le transfert officialisé ce week-end ?

Selon cette source, le club de Lionel Messi n’aurait actuellement pas les fonds nécessaires et serait en train de négocier avec des banques pour obtenir des garanties dans le but de faire signer le Champion du Monde 2018 dans les plus brefs délais, non sans un certain pessimisme...

Pourtant, ce jeudi, c'est au tour d'un autre média ibérique de publier des informations contradictoires au sujet de l'ancien joueur de la . Selon Mundo Deportivo, le , Champion d'Espagne la saison dernière, devrait lever la clause libératoire du joueur dès vendredi matin. Autant dire que si cela venait à se confirmer, l'arrivée d'Antoine Griezmann en Catalogne serait imminente. Affaire à suivre.