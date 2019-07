Pour Griezmann, le Barça se heurte à d'alarmants soucis financiers

D'après les informations publiées par AS, le FC Barcelone, en proie à d'importants soucis financiers, cherche des solutions pour enrôler le Français.

Décidément, l'été 2019 du a des allures de feuilleton. Et pour cause, humilié en Ligue des Champions par la remontada infligée par les Reds de , le club catalan a la ferme intention de se renforcer de manière considérable sur le marché des transferts, mais ne dispose pas des liquidités en adéquation avec ses ambitions démesurées. Lors d'un mercato, avoir les yeux plus gros que le ventre peut s'avérer dangereux...

Alimentant la chronique mercato depuis le début de l'été, suite notamment au potentiel retour du Brésilien Neymar, en froid avec le et désireux de reporter les couleurs du club, le Champion d' fait aussi beaucoup parler de lui au sujet de l'arrivée du Français Antoine Griezmann. Une arrivée autant attendue que discutée, qui tarde considérablement à s'officialiser, suscitant une réelle impatience.

Des salariés payés en retard ?

Et visiblement, il semblerait que le dossier ne soit pas si simple, tant les soucis financiers des Catalans sont criants, à en croire les informations publiées par le média ibérique AS ce mercredi. Selon cette source, le club de Lionel Messi n’aurait actuellement pas les fonds nécessaires et serait en train de négocier avec des banques pour obtenir des garanties.

Pire encore, le journal précise que la situation est telle que les employés du Barça ont reçu leur salaire du mois de juin avec trois jours de retard... Autant dire que boucler les arrivées annoncées de deux joueurs du standing d'Antoine Griezmann (dont la clause est de 120 millions d'euros) et de Neymar (le PSG souhaite récupérer plus de 200 millions d'euros dans la transaction) s'apparente de plus en plus à une casse-tête.