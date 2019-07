Mercato - Barça : pour céder Antoine Griezmann à moins de 120 M€, l’Atletico Madrid réclame Nelson Semedo

L’Atletico Madrid souhaiterait récupérer Nelson Semedo en vendant Antoine Griezmann au Barça, mais…

Quasiment une semaine après que la clause de départ d’Antoine Griezmann soit passée de 200 à 120 millions d’euros, l’attaquant de l’Atletico Madrid n’a toujours pas rejoint le . Un timing suspect pour ce que tout le monde considère comme un transfert acquis. La raison ? Le club catalan a beau s’être mis rapidement d’accord avec le joueur, il faut désormais le faire avec les Colchoneros. Pas une mince affaire.

Et pour cause : le Barça, qui ne souhaite pas payer immédiatement 120 millions d’euros afin de garder des liquidités pour tenter le dossier Neymar - malgré le démenti du président Josep Maria Bartomeu - propose aux Madrilènes de payer la somme totale en plusieurs fois. Selon le journaliste de la RAC1, Gerard Romero, les Matelassiers accepteraient de diminuer le montant à une seule condition : que Nelson Semedo soit intégré à la transaction.

Cancelo pour remplacer Semedo ?

De quoi confirmer nos informations sur l’importance que pourrait avoir le latéral droit portugais dans le transfert de Griezmann, et aussi dans celui de Neymar. Problème, le Barça n’est pas vendeur. La saison passée, Semedo a poursuivi sa progression et, à terme, il a vocation à devenir titulaire dans le couloir droit, d’autant plus que Sergi Roberto, qui dépanne depuis plusieurs exercices à ce poste, devrait revenir au milieu de terrain.

Affaire classée ? Non, selon notre confrère, qui explique que Jorge Mendes, l’agent de Semedo, pourrait jouer un rôle majeur. D’une part, le représentant du Portugais souhaite l’envoyer à l’Atletico pour des raisons évidentes. D’autres part, il tente également de placer un autre de ses poulains, Joao Cancelo, au Barça. Selon plusieurs sources, le Bianconero ne sera pas absolument retenu par la Vieille Dame, et son profil colle parfaitement au jeu catalan.