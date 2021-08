Barça, Koeman mise sur Griezmann pour l’après-Messi

A la veille du début de saison du Barça, Ronald Koeman a invité Griezmann à prendre ses responsabilités avec le départ de Messi.

Vendredi, Mauricio Pochettino a été criblé de questions concernant Lionel Messi. L’entraîneur argentin s’y était sûrement préparé pour sa première conférence de presse depuis l’arrivée de son compatriote. A Barcelone, Ronald Koeman a lui aussi dû se résoudre à répondre à des questions sur son ancien joueur.

A la veille de l’entrée en matière du Barça en Liga contre la Real Sociedad où Memphis Depay sera bien présent, le nom du sextuple Ballon d’Or est encore sur toutes les bouches catalanes.

Le choc de son départ et des raisons qui l’ont poussé à rejoindre le PSG n’ont toujours pas été digéré même si la situation semble agacer de plus en plus le technicien néerlandais.

"Je comprends ce que Messi a fait pour ce club et le type de joueur qu'il est, a déclaré Koeman en conférence. Il nous manque pour avoir été un joueur si important dans l'histoire du Barça. Nous ne devons pas vivre dans le passé. (…) Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé, nous devons travailler dur pour atteindre ce que nous voulons atteindre."

Troisième de Liga la saison dernière derrière l’Atlético Madrid et le Real Madrid, le Barça veut mettre fin au règne madrilène qui dure depuis deux ans. Sans le meilleur joueur de son histoire, la tâche s’annonce compliquée mais Koeman a confiance en son effectif. Sans Messi, de nouvelles individualités pourrait émerger, à commencer par Antoine Griezmann.

Annoncé vers la sortie pour faire de la place à l’Argentin, l’international français sera très certainement le fer de lance offensif des Blaugrana.

Critiqué depuis son arrivée et tancé par les socios d’être à l’origine du départ de Messi, « Grizou » a l’occasion de faire taire ses détracteurs. Koeman le pousse fortement dans cette direction.

"J'adore travailler avec lui. Il a l'esprit d'équipe, il aide sans le ballon, c'est une personne joyeuse. C'est un joueur qui doit faire un pas en avant et être plus efficace dans son jeu. Il sera probablement plus important, oui. Il pourrait occuper la position de Leo, ce qui lui donne beaucoup plus de liberté. Et cela pourrait être un avantage pour lui."

Malgré l’arrivée de Depay et Agüero, en plus des présences de Fati, Dembélé et Braithwaite, Griezmann doit désormais être le patron du Barça. A moins qu’une recrue n’arrive d’ici le 31 août. C’est le souhait de Koeman…