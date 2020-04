Barça - Joan Laporta se rapproche d'une candidature à la présidence du club

L'ancien président blaugrana s'était incliné lors de l'élection 2015 face à Josep Bartomeu, mais espère désormais être l'homme de la situation.

L'ancien président du Barça Joan Laporta s'est lancé dans la course à la succession de Josep Bartomeu, alors que la direction du club connait de vives tensions.

Bartomeu a subi de nouvelles pressions la semaine dernière lorsque six membres du comité du club, dont le vice-président Emili Rousaud, ont remis leur démission. Le groupe a cité le scandale des médias sociaux "Barcagate" comme preuve de la mauvaise gestion de Bartomeu, tandis que Rousaud est allé plus loin en suggérant que les fonds Blaugrana avaient été manipulés de manière illicite.

Laporta a dirigé le club pendant sept ans entre 2003 et 2010, une période qui a coïncidé avec la construction de ce qui est devenu la meilleure équipe de l'histoire du sous la direction de Pep Guardiola. Et il envisage maintenant un nouveau défi pour la présidence, affirmant que les finances du club sont particulièrement préoccupantes.

"C'est un projet qui me rend très enthousiaste, je rassemble des gens en qui j'ai confiance parce que nous devons réfléchir sérieusement à la manière de renverser la situation économique", a-t-il déclaré à la chaîne YouTube de GOL dans une interview diffusée ce vendredi.

"Le club se trouve dans une situation très délicate, celle de 3 milliards d'euros (le budget actuel du Barca comprenant les recettes, les dépenses et la dette) et il est important de présenter une proposition crédible et réaliste et de proposer un projet sportif qui suscite l'enthousiasme et améliore notre image institutionnelle.

"Je suis enthousiaste à l'idée de revenir, mais j'ai encore de la marge pour décider. Je suis plus enthousiaste à l'idée de renverser la situation économique délicate du club avec une proposition basée sur des garanties, j'ai avancé dans cette voie et je suis très optimiste."

Alors qu'il travaille sur ce projet, Laporta n'est pas d'accord pour avancer les élections présidentielles dans le contexte de la crise actuelle. "Les élections doivent avoir lieu comme prévu, en juillet 2021", a-t-il ajouté.

"Je pense que ceux qui sont là en ce moment doivent continuer, s'ils s'en vont maintenant, la totalité de la situation qui a causé la dette à laquelle ils sont maintenant confrontés deviendra apparente."

Bartomeu est en charge de Barcelone depuis 2014, date à laquelle il a succédé à Sandro Rosell en raison de sa démission dans le cadre de l'affaire Neymar, qui a donné lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale.