Barça, Hansi Flick hausse le ton pour un attaquant

L’atmosphère est tendue du côté du FC Barcelone. Malgré une série de résultats mitigés, Hansi Flick ne compte pas céder à la pression ambiante. L’entraîneur allemand, souvent perçu comme calme et méthodique, a cette fois décidé de hausser le ton. L’un de ses joueurs offensifs, Marcus Rashford, est dans son viseur. Selon la presse catalane, Flick a tenu à rappeler certaines exigences, signe d’une autorité retrouvée dans un vestiaire sous tension.

Hansi Flick égratigne Marcus Rashford

Selon El Nacional cité par Foot Mercato, Hansi Flick aurait récemment recadré Marcus Rashford, prêté par Manchester United, en raison d’un manque d’implication défensive. L’Allemand, agacé par l’attitude du joueur lors des derniers matchs, lui aurait clairement fait savoir qu’il devait « se donner davantage dans le repli et dans le pressing » afin de maintenir l’équilibre tactique du Barça. Des propos fermes qui confirment la volonté du technicien de ne rien laisser au hasard alors que les rumeurs d’un possible désaccord interne avaient déjà circulé en début de semaine.

Getty Images

Conscient que la pression est forte après un début de saison en demi-teinte, Hansi Flick attend désormais une réaction immédiate de son attaquant. Face au Celta Vigo ce samedi soir (21h), Marcus Rashford aura l’opportunité de prouver qu’il a bien saisi le message de son entraîneur. Une réponse sur le terrain qui pourrait aussi apaiser un vestiaire en quête de constance et rassurer la direction blaugrana.