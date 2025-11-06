Barça : Flick veut mourir avec ses idées

La rencontre a été marquée par de nombreuses difficultés, notamment en défense. Selon le quotidien AS, l'entraîneur Hansi Flick a analysé le match en Belgique, en s'attardant sur les points faibles de son équipe.

« Il ne s'agit pas seulement de défendre, mais aussi de bien défendre au milieu de terrain. Nous devons être vigilants lorsqu'ils nous lancent des attaques en une ou deux touches. Ce n'est pas facile, loin de là. Nous nous sommes créé plusieurs occasions, mais force est de constater qu'ils ont très bien joué. Ils ont été très agressifs, ce qui, logiquement, a été un atout. »

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré qu'il ne modifierait pas le style de jeu de son équipe malgré ses faiblesses.

« La vérité, c'est que nous n'avons pas réussi à presser le porteur du ballon. Nous avons perdu beaucoup de duels, notamment au milieu de terrain, ce qui est crucial face à des joueurs aussi rapides. Pour nous, le problème réside dans l'intensité défensive. Surtout, nous devons être vigilants lorsqu'ils nous lancent en une ou deux touches de balle. Je suis certain que nous pourrons améliorer cela. »

Flick : Barcelone va conserver son jeu défensif haut

Flick est déterminé à trouver une solution, mais son plan est de le faire sans baisser la ligne défensive du Barça.

« Nous pouvons jouer bas ou rester fidèles à notre philosophie et progresser. Sans intensité, on n'a aucune option en Ligue des Champions. Mais je ne suis pas du genre à changer les règles du jeu. Bruges a très bien joué, comme je l'attendais, et je l'ai dit aux joueurs. Le but du 1-0, l'an dernier, aurait été hors-jeu de deux mètres. Mais nous voulons jouer selon nos idées. »

« Le match nul 3-3 n’est pas idéal pour nous, mais le point positif est que nous avons réussi à revenir au score après qu’ils aient mené au score à trois reprises. Bien sûr, nous devons en discuter. »