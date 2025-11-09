Celta Vigo - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Barcelone de Hansi Flick est une équipe à deux visages. Capable du meilleur en attaque (meilleure attaque de Liga avec 25 buts), elle affiche une fébrilité défensive inquiétante, comme en témoigne son match nul spectaculaire (3-3) en Ligue des Champions cette semaine. Après avoir déjà perdu deux de leurs quatre derniers matchs de championnat, les Catalans, désormais à cinq points du Real Madrid, n'ont plus le droit à l'erreur lors de ce déplacement périlleux à Vigo.

Un Celta Vigo en état de grâce

Car en face, le Celta Vigo est sans doute l'équipe la plus en forme du pays. Les Galiciens, dirigés par Claudio Giraldez, sont invaincus lors de leurs huit dernières rencontres toutes compétitions confondues (dont cinq victoires consécutives). Si leur 12ème place en Liga est trompeuse en raison d'un nombre élevé de matchs nuls (7), leur dynamique actuelle, portée par une belle qualification en Ligue Europa, en fait un adversaire redoutable, prêt à exploiter la moindre faille défensive des Catalans.

Le piège de Balaídos

Le stade de Balaídos est justement devenu un terrain miné pour le Barça ces dernières saisons. Les Catalans y ont perdu des points précieux, avec une défaite (2-1) en 2022-23 et un nul (2-2) la saison dernière. Face à une équipe qui n'a perdu que deux fois en championnat cette saison (autant que le Barça) et qui n'aura rien à perdre, les hommes de Hansi Flick devront trouver un équilibre qu'ils n'ont pas encore affiché, sous peine de voir le Real Madrid s'échapper irrémédiablement en tête de la Liga.

Sur quelle chaine suivre le match Celta Vigo - Barcelone ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 1, BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🌍 Balkans Arena Premium 3 🇧🇪🇵🇹🇮🇹🇩🇪 DAZN (streaming) 🇵🇱 Pologne Canal+ Sport 1 Polska 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 2 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport 3 Afrique 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes internationales si le match est indisponible dans votre région.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en continu. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match Celta Vigo - Barcelone

LaLiga - LaLiga Abanca Balaidos

Le match de Liga entre le Celta Vigo et Barcelone se jouera à l'Estadio Abanca Balaidos à Vigo, en Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le dimanche 9 novembre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Celta Vigo

Le Celta Vigo devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absences importantes. Williot Swedberg et Javi Rueda restent à l’infirmerie, tandis que Hugo Álvarez et Ionut Andrei Radu manqueront également à l’appel. Le gardien roumain souffre d’une blessure à la main, ce qui devrait permettre à Iván Villar d’être titularisé dans les cages.

En attaque, Pablo Durán, auteur d’un doublé en Ligue Europa face au Dinamo Zagreb jeudi, pourrait céder sa place dans le onze de départ. Borja Iglesias est pressenti pour mener l’attaque des Galiciens, qui tenteront de retrouver de la constance après une série de résultats mitigés en championnat.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le Barça doit encore faire sans plusieurs cadres : Gavi (genou), Marc-André ter Stegen (dos), Raphinha (ischio-jambiers) et Pedri (ischio-jambiers) restent indisponibles. Joan Garcia et Andreas Christensen, en phase finale de rééducation après des blessures au genou et au mollet, seront évalués avant le coup d’envoi pour déterminer leur aptitude.

En défense, Eric Garcia devrait manquer à l’appel après une suspicion de fracture du nez contractée face au Club Bruges en Ligue des champions. Son absence devrait permettre à Pau Cubarsí de retrouver une place de titulaire dans l’axe. Devant, Robert Lewandowski et Dani Olmo, récemment revenus de blessure, postulent également pour débuter, même si Hansi Flick pourrait choisir de les ménager en les laissant sur le banc au coup d’envoi.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement