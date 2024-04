Barça, Gündogan éclaircit ses tensions avec Araujo

Quelques jours après avoir blâmé Araujo après son carton rouge contre Paris, Ilkay Gündogan revient sur ses propos.

Vainqueur du match aller (2-3) au Parc des Princes, le FC Barcelone n’a pas su profiter de son avantage au match retour, bien qu’il ait encore ouvert le score au Stade de Montjuïc. Ronald Araujo a écopé d’une biscotte rouge (29e). Une expulsion qui avait joué sur le Barça, qui s’était incliné (1-4) face au PSG.

Gündogan tacle Araujo

Expulsé avant la demi-heure de jeu alors que le Barça menait au score (1-0), Araujo a véritablement manqué aux Catalans. Le match avait tourné à l’avantage du Paris Saint-Germain, qui s’était logiquement imposé (1-4) devant le Barça grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ce dernier avait même provoqué une bagarre dans les vestiaires avec les joueurs adverses. Très en colère après cette défaite qui a éliminé les Culés, Ilkay Gündogan n’avait pas caché sa colère envers son coéquipier expulsé.

« C'est difficile à dire, je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. Recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue », avait déclaré Gündogan.

Gündogan met les choses au clair

Dans une interview accordée à l’ESPN, vendredi, l’ancien capitaine de Manchester City est revenu sur les tensions avec son coéquipier. Pour le milieu de terrain allemand, tout se passe désormais bien entre l’Uruguayen et lui.

« L'ambiance est bonne. Nous regardons vers l'avenir. Je pense que c'est ainsi que les équipes les plus performantes se développent et s'améliorent, en communiquant, en se regardant dans les yeux et en parlant dans l'intérêt de chacun. Mais aussi, en fin de compte, l'objectif ultime est le bénéfice du club. Nous sommes tous ici pour rendre le club meilleur, pour l'amener dans la meilleure situation possible et pour qu'il réussisse. Dès mon premier jour ici, tout le monde s'est aligné sur cet objectif », a-t-il déclaré.

« Il y a des valeurs, des codes de vestiaires qu'il faut selon moi respecter », ajoute Gündogan.