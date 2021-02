Barça : Dest y croit encore

Sergino Dest n'abandonne pas : il croit encore au titre en Liga avec le Barça.

Tenu en échec face à la modeste formation de Cadix (1-1) lors de la journée précédente, quelques jours après avoir été surclassé par le Paris Saint-Gecrmain (4-1) en Ligue des Champions, le FC Barcelone devait assurer ses arrières, ce samedi, face au FC Séville, qui pouvait lui passer devant en cas de succès.

Mieux, le Barça pouvait provisoirement s'emparer de la place de dauphin en s'imposant face aux Andalous. Un objectif atteint grâce à des buts signés Ousmane Dembélé et Lionel Messi. À la recherche d'un regain de confiance, le FC Barcelone a plutôt maîtrisé son sujet sans forcer, à défaut de séduire.

Sergiño Dest est revenu dans la formation de départ lors de la victoire 2-0 du FC Barcelone contre Séville pour grimper à la deuxième place de la Liga.

Le Barça a un match de plus que le Real Madrid, troisième avec 52 points, et deux de moins que l'Atlético Madrid, premier avec 55 points.

Ousmane Dembélé a inscrit le premier but à la 29e minute et Lionel Messi a scellé la victoire à la 85e. Après la victoire de samedi, Sergiño Dest estime que su le FC Barcelone tente tardivement de remporter le championnat cette année, les probabilités restent élevées.

«Je pense que c'est vraiment important parce que nous sommes toujours dans la course pour remporter la Liga cette année. La dernière fois que nous avons perdu contre Séville et aujourd'hui (samedi) nous avons remporté notre troisième match consécutif, donc cette victoire est très positive pour l'équipe. Maintenant, nous devons à nouveau affronter Séville, mais pour la Copa del Rey et nous devons gagner à nouveau », a déclaré Dest.

Le FC Barcelone doit tourner la page et se concentrer sur le même adversaire, mais pour la Copa del Rey. L'équipe catalane a perdu au match aller 2-0 au Ramón Sánchez Pizjuán et doit surmonter l'ensemble pour se qualifier pour la finale du tournoi.



Selon SPORT, Sergiño Dest n'est pas satisfait de la saison qu'il mène et sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Il analyse constamment ses performances et sa mentalité est comme celle de Frenkie de Jong : abandonner n'est pas une option.