Barça, Bartomeu dément avoir fait fuiter le contrat de Messi

L'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré qu'il n'était pas responsable de la fuite du contrat de Lionel Messi.

Le journal espagnol El Mundo a rapporté dimanche que l'accord signé en 2017 par le capitaine du Barça, Messi, pourrait lui rapporter plus de 555 millions d'euros.

La fuite du contrat de l'attaquant argentin est survenue au moment où il a été révélé que les dettes du Barça auraient dépassé 1,1 milliard d'euros, la pandémie de coronavirus ayant un impact énorme sur les finances du club espagnol.

"C'est un problème très grave et c'est totalement illégal"

En parlant de qui aurait pu être à l'origine de la fuite de telles informations confidentielles, Bartomeu dit qu'il n'est pas concerné, lui qui a confié à Esport3: "C'est un problème très grave et il est totalement illégal de divulguer des contrats professionnels. Parler à la télévision et porter des accusations est facile, mais ce n'est pas une blague et cela aboutira au tribunal."

Bartomeu a ajouté: "Au fait, Leo mérite ce qu'il gagne. Tant pour des raisons professionnelles que commerciales. Sans la pandémie, Barcelone pourrait facilement payer ces chiffres."

Le président de la Liga, Javier Tebas, a également déclaré qu'il était injuste de réduire la situation financière du Barça au contrat gargantuesque de Messi, qui expire à la fin de cette saison.

Il a écrit sur Twitter: "La situation financière délicate du FC Barcelone (similaire dans d'autres grands clubs) n'est pas la faute de Messi mais plutôt les effets dévastateurs du COVID.

"Sans pandémie, les revenus générés par le meilleur joueur de l'histoire compensent ce coût. Certains médias ne traitent pas cette question équitablement.", a estimé Tebas.

El Mundo a estimé le dernier contrat signé avec Messi au barça en 2017 à plus de 555 millions d'euros, avec plusieurs primes et autres bonus, dont une prime de fidélité.

Messi a déjà exprimé son désir de quitter la formation catalane et sera en fin de bail dès l'été 2021.