Barça - Arturo Vidal bientôt prolongé d'une année supplémentaire ?

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier et encore sous contrat jusqu'en 2021 avec le Champion d'Espagne, Arturo Vidal pourrait bientôt être prolongé.

"Arriver au Barça, c’est un niveau au-dessus du Bayern. C’est le meilleur club du monde. Je me sens capable d’apporter beaucoup de choses à l’équipe. Je viens ici pour faire de grandes choses. Je vais montrer toutes mes qualités.Dans cette équipe, il y a les meilleurs joueurs du monde, je vais essayer d’aider l’équipe et d’être à la hauteur Le but est de gagner ma place dès les premières minutes. Travailler avec humilité et tout donner à chaque match", avait déclaré le Chilien Arturo Vidal l'été dernier, lors de sa présentation officielle au , après son départ surprise du .

Arturo Vidal bientôt récompensé par ses dirigeants ?

Recruté contre la somme de 18 millions, le milieu de terrain ne cachait donc pas son ambition, et savait que son profil de joueur combattant allait apporter un plus et rendre de précieux services au Champion d' . Force est de constater qu'il ne s'était pas trompé, puisque l'ancien de la Turin et du a joué un rôlé majeur dans la bonne saison réalisée par le Barça, en route vers un nouveau titre en et demi-finaliste de Ligue des Champions.

Bien que cantonné à un rôle de remplaçant, l'international chilien dépanne régulièrement son entraîneur Ernesto Valverde, qui profite de sa condition physique toujours au beau fixe et de sa polyvalence pour effectuer des rotations dans un effectif limité. Et d'après les informations du média Sport, Arturo Vidal pourrait prochainement être récompensé de sa patience et de sa première saison prometteuse en Catalogne, puisque ce dernier devrait se voir offrir une prolongation de contrat.

En effet, lié au FC Barcelone jusqu'en 2021, le Chilien devrait bientôt recevoir une proposition de ses dirigeants pour étendre son bail d'une année supplémentaire. Une belle récompense pour celui qui ne triche jamais sur le carré vert et qui, à 31 ans, dispose d'une expérience conséquente du très haut niveau, ayant remporté pas moins de sept titres nationaux, que ce soit sous les couleurs de la Juventus Turin ou du Bayern Munich.