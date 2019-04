Barça, Arthur : "Messi est incroyable sur le terrain comme dans le vestiaire"

Le milieu de terrain brésilien du Barça, Arthur, a tenu des propos très élogieux sur Lionel Messi.

Meilleur buteur européen (une nouvelle fois) cette saison, Lionel Messi continue d'empiler les buts et les performances XXL en et en .

Le numéro 10 du Barça, qui traverse une période encore plus faste depuis quelques semaines, impressionne ses coéquipiers par son jeu, mais pas que. Interrogé sur le phénomène, le Brésilien Arthur a souligné que Messi était aussi important sur les terrains qu'en dehors.

"Messi est incroyable. Sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire", a expliqué le talentueux milieu de terrain dans des propos accordés à Esporte Interativo. "C'est vraiment notre leader. Il lit le football comme personne et il est extrêmement intelligent. Il parle à tout le monde. C'est un sentiment étrange d'être avec lui tous les jours parce que, encore aujourd'hui, il m'arrive de le regarder et me dire : 'C'est Messi !'."

Il y a quelques jours, le Français Clément Lenglet, révélation de la saison au sein du club catalan, avait été dans le même sens. "Il veut la Ligue des champions, comme tous les joueurs, c'est un compétiteur hors pair, certainement l'un des plus grands compétiteurs du monde. Forcément quand il participe à une compétition, il a envie de la gagner. Il a le talent que certains n'ont pas et ça lui permet de faire des choses comme ce soir. Quand il a cette envie et cette détermination, il est quasiment inarrêtable".