Barça - Arthur Melo méfiant avant d'affronter l'OL

Présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'OL, Arthur Melo est apparu méfiant.

"Bien sûr que j’y crois, comme toute l’équipe d’ailleurs. Sinon, ça ne servirait à rien de faire le déplacement. Mais je pense qu’on a vraiment une carte à jouer à Barcelone (...) Je pense qu’il ne faudra pas avoir peur. Il faudra juste jouer comme on sait le faire", a confié Maxwel Cornet, joueur de l'Olympique Lyonnais, ce mardi, dans un entretien accordé à Foot , signe de la détermination du club français à aller chercher la qualification au Camp Nou, mercredi soir.

Si les Lyonnais y croient dur comme fer, le Champion d' , lui, devra faire peuve d'une concentration de tous les instants pour espérer valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lors de ce huitième de finale retour, les hommes d'Ernesto Valverde devront d'abord éviter de concéder un but face aux protégés de Bruno Génésio, tout en récitant leur partition habituelle, afin de faire plier un adversaire à priori largement à leur portée.

"Nous nous attendons à la meilleure version de l'Olympique Lyonnais"

Présent en conférence de presse d'avant match ce mardi, le Brésilien Arthur Melo s'est confié sur la C1, mais aussi sur l'état d'esprit qui règne actuellement au sein du club catalan. "C'est une compétition très spéciale et je n'y avais jamais participé. La première fois, c'était un sentiment fantastique. C'est alors que vous réalisez ce qu'est cette compétition. Nous sommes très concentrés sur cela, nous allons essayer de faire tout ce qui est possible pour gagner", a déclaré le milieu de terrain.

"Nous sommes concentrés, nous connaissons les difficultés de cette compétition et nous nous attendons à la meilleure version de l'Olympique Lyonnais, nous abordons le match avec concentration et respect", a ensuite ajouté le Brésilien.

Interrogé sur son adaptation en Catalogne, Arthur Melo, arrivé cet été, n'a pas caché sa satisfaction, lui qui rêvait de porter les couleurs du Barça. "Je vis un rêve, je ne pensais pas que tout allait être aussi rapide en termes de soutien de la part de mes collègues, amis et famille, ils m’améliorent tous. Je sais que c’est une grande responsabilité car il ya beaucoup d’attentes au sein de l’équipe et je dois avoir la tête en place pour ne pas me laisser éblouir, il faut que vous ayez la tête en place pour travailler au mieux, et c'est exactement ce que j'essaye de faire", a analysé celui qui est annoncé comme le successeur potentiel de Xavi et Iniesta dans l'entrejeu.

Face à l'Olympique Lyonnais et son très performant milieu de terrain, notamment composé des jeunes pépites Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé, Arthur Melo aura en tout cas fort à faire mercredi soir en Ligue des Champions (21h00), s'il espère mettre ses partenaires offensifs dans les meilleures conditions pour briller.