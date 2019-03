LDC - Maxwel Cornet (OL) : "J’y crois, comme toute l’équipe d’ailleurs"

Faisant partie des hommes forts de l'OL en Ligue des Champions, Maxwel Cornet se déplacera au Camp Nou avec la ferme intention de se qualifier.

"Si on n’est pas motivé ou concerné pour ce genre de match je pense qu’il faut faire autre chose. On le prépare bien. Après le plus important c’est de ne pas être stressé, de jouer notre football et de faire ce qu’on sait faire de mieux", déclarait un Maxwel Cornet ambitieux, le 18 février dernier, avant une double confrontation de prestige face aux Catalans du , dans un entretien exclusif accordé à Goal.

Preuve de la bonne préparation de la rencontre, les hommes de Bruno Génésio s'étaient montrés à la hauteur de l'évènement au Groupama Stadium, parvenant non sans mal à tenir en échec (0-0) les partenaires de Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé. Un match nul sans concéder de but à la maison qui faisait office de résultat plus que satisfaisant pour les Gones, disposant encore de toutes leurs chances en vue d'un match retour délicat sur la mythique pelouse du Camp Nou.

"Bien sûr que j’y crois, comme toute l’équipe d’ailleurs"

Le match retour face aux supporters du Barça, celui qui avait fait défaut au PSG lors de la fameuse remontada en 2016, se jouera ce mercredi soir. À quelques heures de ce choc face à l'une des plus grandes formations de l'histoire, Maxwel Cornet s'est de nouveau confié ce mardi dans les colonnes du média Foot , affichant toujours une détermination de tous les instants, galvanisé par les récents bons résultats des siens face aux équipes supposées supérieures.

"Bien sûr que j’y crois, comme toute l’équipe d’ailleurs. Sinon, ça ne servirait à rien de faire le déplacement. Mais je pense qu’on a vraiment une carte à jouer à Barcelone (...) Je pense qu’il ne faudra pas avoir peur. Il faudra juste jouer comme on sait le faire. Lors des grands matches, on a toujours répondu présent. Il y en a encore un qui va arriver mercredi. Donc il va falloir ne pas avoir peur et jouer notre football comme on l’a montré à et chez nous", a déclaré l'ancien Grenat.

"Je suis dans le même état d’esprit que j’étais lors des précédents matches de Ligue des Champions, c’est-à-dire concerné et concentré à l’image de toute l’équipe. On avait un match à Strasbourg pour se préparer. Malheureusement, on a été accroché (2-2). Mais je pense qu’on va se servir de nos erreurs commises là-bas pour voir un grand à Barcelone", a ensuite promis l'ailier de 22 ans, qui aura tout de même fort à faire face au Champion d' .