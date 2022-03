Balotelli à DAZN : "Sans De Laurentiis, je serais à Naples depuis 10 ans".

"Dans mon après-carrière, ce serait bien de trouver des talents : leur parler et leur dire ce que j'ai fait de bien et de mal, les mettre en garde contre les expériences. Je pourrais leur épargner beaucoup d'ennuis : ou peut-être que je serai journaliste", sourit Mario Balotelli. Son moment est l'un des plus positifs de ces dernières années : 12 buts en 27 matchs avec Adana Demirspor, en Turquie, et la confiance de Vincenzo Montella lui ont permis de laisser le passé derrière lui.

"Il me manque quelque chose avec l'Italie, mais c'est mon seul regret"

Roberto Mancini ne l'a pas convoqué pour les barrages de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, c'est vrai, mais sa convocation pour la dernière étape de l'équipe nationale italienne l'a, d'une certaine manière, récompensé des efforts qu'il a déployés pour redevenir ce qu'il a toujours été : un attaquant pratiquement infaillible. Interviewé par DAZN, Mario Balotelli s'est ouvert sur quelques anecdotes du passé et s'est tourné vers l'avenir.

Mario Balotelli n'est pas jaloux du talent de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

"Je suis content de ce que j'ai fait : en club, j'ai tout gagné. Il me manque quelque chose au niveau de l'équipe nationale, mais c'est la seule chose que je peux vraiment regretter. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Le retour dans l'équipe nationale ? C'était une convocation pour un stage, mais c'était excitant parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'espère que l'Italie ira à la Coupe du monde. Si vous allez au bar, ils disent tous : "Eh, nous devons jouer contre le Portugal", mais il y a la Macédoine du Nord, ok, nous sommes plus forts sur le papier, mais nous ne devons pas les sous-estimer. Tout comme vous ne pouvez pas sous-estimer la Turquie. Le meilleur moment de ma carrière dans l'équipe nationale a été le championnat d'Europe, sans aucun doute", a indiqué Super Mario.

"Je suis amoureux de Naples"

Il y a deux entraîneurs qui, plus que tout autre, ont représenté quelque chose pour Mario Balotelli dans sa carrière : Roberto Mancini et Cesare Prandelli. "Roberto Mancini est l'entraîneur qui m'a le plus représenté dans ma carrière, a admis l'Italien. C'est lui qui m'a fait débuter à l'Inter : il avait une situation où Ibrahimovic ne se sentait pas bien, Adriano était parfois là et parfois pas, mais il avait Cruz et Crespo et il a eu le courage de me faire entrer. Je ne pense pas que d'autres coachs auraient fait ça. Je me suis également bien entendu avec Cesare Prandelli : il était très permissif avec moi, mais aussi très strict".

Mario Balotelli non retenu en sélection italienne

L'un des sujets les plus importants de son histoire footballistique est sans aucun doute ses débuts à l'Inter et sa relation avec les supporters des Nerazzurri : "Si certains fans de l'Inter dans le passé m'ont détesté aujourd'hui, je peux aussi le comprendre, parce que j'ai donné beaucoup à l'Inter, mais j'ai aussi fait des erreurs : en bref, l'histoire du maillot, puis je suis allé à Milan.... Je peux le comprendre. Si je pouvais revenir en arrière, j'effacerais l'épisode du T-shirt : pourquoi c'est arrivé ? Parce que j'aimais trop les supporters de l'Inter : dans ce match, j'étais un très bon joueur, mais j'ai raté la première passe, j'ai entendu le coup de sifflet et je l'ai mal pris".

"Il aurait été agréable de voir Balotelli comme porte-drapeau de l'Inter avec le brassard de capitaine : c'était l'objectif avec Moratti quand je suis arrivé à l'Inter. Le président était injoignable : il m'a donné une pièce d'or, mais je n'ai pas compris le geste. Je me suis dit : "Pourquoi m'a-t-il donné une pièce d'or ?". Ensuite, je suis allé voir Marco Materazzi et il m'a dit : "Tu sais qu'il a donné ça à Ronaldo, au Fenomeno, à Recoba, à Adriano et à Ibra ? Il ne l'a donné qu'à ces quatre personnes ici : s'il vous l'a donné à vous, il y a une raison'", a ajouté Balotelli.

L'avenir reste à écrire : il est toutefois peu probable que nous voyions Mario Balotelli jouer à nouveau en Italie. "Est-ce que je retournerai un jour en Italie pour jouer ? Je vois ça comme une difficulté. A Naples ? Il faut demander à De Laurentiis : si ce n'était pas lui, je serais à Naples depuis dix ans déjà. Je suis amoureux de Naples, je l'ai aussi dit à Mino Raiola : j'ai toujours voulu jouer à Naples", a conclu Mario Balotelli.