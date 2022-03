Mario Balotelli n'est pas jaloux du talent de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Mario Balotelli a affirmé que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne le rendent pas jaloux parce que sa "qualité est au même niveau", tout en insistant sur le fait qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or à Manchester City. Mario Balotelli est largement considéré comme l'un des joueurs les plus énigmatiques de sa génération, après des passages réussis à l'Inter, à Manchester City et à Milan, mais aussi en France et en Turquie.

"Je suis sûr à 100 % que mon talent est du même niveau que celui de Messi et CR7"

L'attaquant joue aujourd'hui pour Demirspor dans la Super Lig turque et reconnaît qu'il a "raté quelques occasions" d'atteindre le plus haut niveau dans le football, mais il ne pense pas que quelqu'un soit au-dessus de lui en termes de capacités individuelles. Messi et Ronaldo ont remporté 12 Ballons d'Or à eux deux, et Balotelli pense que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas prétendre être dans leur classe.

Balotelli : « Trop difficile de voir les matches de l’Italie sans moi »

Le joueur de 31 ans n'est pas "jaloux" du niveau de compétence du duo, comme il l'a déclaré à The Athletic : "J'ai raté quelques occasions d'être à ce niveau. Mais je suis sûr à 100 % que ma qualité est du même niveau que ces personnes, mais je... j'ai raté quelques occasions, vous savez ? Cela arrive. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis aussi bon que Ronaldo, parce que Ronaldo a gagné combien de ballons d'or ? Cinq ? Vous ne pouvez pas vous comparer à Messi et Ronaldo, personne ne le peut".

"Si j'étais resté à City, j'aurais été Ballon d'Or"

"Mais si on parle uniquement de qualité, de qualité footballistique, je n'ai rien à leur envier, pour être honnête", a ajouté l'international italien. La déchéance de Mario Balotelli a commencé par un passage peu glorieux à Liverpool entre 2014 et 2016, et il a ensuite joué pour Nice, Marseille, Brescia et Monza avant d'être recruté par Demirspor en 2021.

Italie : Mancini explique le retour de Mario Balotelli

L'ancienne star de Manchester City, qui a récemment été rappelée en équipe nationale italienne, estime que son départ de l'Etihad Stadium en 2013 a été un tournant dans sa carrière. S'il était resté plus longtemps à Manchester City, Mario Balotelli est certain qu'il aurait pu décrocher son propre Ballon d'Or et obtenir le même statut de légende du club que Sergio Aguero.

"Je pense que c'était ma plus grosse erreur, de quitter Manchester City", a déclaré Balotelli. "Même l'année où je suis parti, j'ai très bien joué à Milan pendant un an et demi, mais après cela, j'ai eu des problèmes. Et maintenant que je suis plus âgé, je sais que je n'aurais pas dû quitter City à ce moment-là. Toutes ces années à voir City s'améliorer, s'améliorer et s'améliorer encore. J'aurais pu rester ici comme Sergio Aguero pendant longtemps. Si j'avais eu l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui, quand j'étais à City, j'aurais probablement pu gagner un ballon d'or (Ballon d'Or), j'en suis sûr. Mais vous savez, quand vous grandissez, vous mûrissez davantage."

Lorsqu'on lui a demandé si le fait d'avoir aidé Manchester City à remporter sa première Premier League en 2011-2012 dépassait tous les autres trophées qu'il a remportés, Balotelli a ajouté : "Je pense, oui, oui. C'était plus émouvant que la Ligue des champions [avec l'Inter]. La Ligue des champions est incroyable et évidemment - c'est la Ligue des champions et si vous gagnez la Ligue des champions, c'est le meilleur titre que vous pouvez gagner avec votre club - mais la façon dont nous l'avons gagnée avec City et tout, c'était émouvant ; trop d'émotions même pour moi, j'étais tellement ému ce jour-là. C'était incroyable."