Mario Balotelli non retenu en sélection italienne

Roberto Mancini a annoncé ce vendredi la composition de son équipe pour les deux rencontres de barrages, qualificatifs pour la Coupe du monde. Balotelli est absent, tandis que Joao Pedro et Luiz Felipe sont retenus.

Pour rappel, l’Italie doit défier la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages pour Qatar 2022. Ensuite, si tout se passe bien, elle se mesurera au vainqueur de l’opposition entre le Portugal et la Turquie.

La principale nouvelle est donc l'absence de Mario Balotelli. L’ancien marseillais avait pourtant été convoqué pour le camp d'entraînement qui s'est tenu à Coverciano fin janvier. Il est écarté, alors que Joao Pedro et Luiz Felipe bénéficient, eux, de leurs premières convocations.

Parmi les quatre gardiens, en plus de Donnarumma et Sirigu, il y a aussi Cragno et Gollini. Les expérimentés Chiellini et Bonucci mènent la défense malgré de récents problèmes physiques, contrairement à Bernardeschi. L'ancien joueur de la Fiorentina vient de revenir de blessure et son nom ne figure pas dans la liste des milieux de terrain.

Dans le secteur offensif, outre l'exclusion de " Supermario ", on note l’absence de Moise Kean et la deuxième convocation de Mattia Zaccagni, sélectionné pour la première fois en novembre 2020.

La liste complète des convoqués italiens :

Gardiens de but : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa).

L'article continue ci-dessous

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (AC Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma).

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).