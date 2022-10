Ballon d’Or : Mahrez, la stat qui montre qu’il est dans la cour des grands

L’attaquant algérien Riyad Mahrez a fini 12e au classement du Ballon d’Or. Un magnifique accomplissement.

Riyad Mahrez peut être fier de lui. Il n’a pas remporté le Ballon d’Or, cet honneur étant revenu à Karim Benzema cette année, mais il a terminé à une honorable 12e place. Ce n’est pas anodin et c’est surtout la preuve de sa très belle régularité. De plus, devancer des stars telles que Cristiano Ronaldo, Harry Kane ou Virgil Van Dijk est un sacrée performance.

C’est la 4e fois que Mahrez finit dans le Top 20 du Ballon d’Or. A chaque fois qu’il est nommé, il parvient toujours à finir parmi les 20 premiers. Avant cette année, il avait respectivement 7e en 2017, 10e en 2019 et 19e en 2021. C’est donc son troisième meilleur classement et on peut imaginer qu’il aurait fini encore plus haut s’il avait qualifié l’Algérie pour la phase finale de la Coupe du Monde.

Mahrez dans le Top 15 pour la 3e fois

C’est grâce à ses performances avec Manchester City que Mahrez a réussi finir parmi les 15 premiers pour la 3e fois de sa carrière. Il a été auteur de 24 buts et 9 passes décisives sur la saison 2021/2022.

Mahrez est bien sûr le premier joueur algérien à signer cette performance. Même au Maghreb, personne n’a fait aussi bien avec ses 4 présences dans le Top 10. En revanche, dans le monde arabe, Mohamed Salah lui fait de l’ombre. L’Egyptien a encore fini 5e cette année.

L’année prochaine, l’ancien Havrais va essayer de réussir la passe de 5. Ça ne sera pas facile surtout vu son nouveau statut de remplaçant chez les Sky Blues, mais le Fennec a déjà montré qu’il avait des ressources insoupçonnées.