Ballon d'Or : Le classement final dévoilé

La cérémonie du Ballon d'Or 2022 se déroule ce lundi à Paris. Goal vous propose de découvrir l'évolution du classement en temps réel.

Ce lundi, le Ballon d'Or 2022 sera enfin connu de tous. Tout le monde ou presque s'attend au sacre de Karim Benzema grand favori pour devenir le meilleur joueur du monde de l'année 2022 grâce à ses performances individuelles et à ses trophées remportés avec le Real Madrid et l'équipe de France. Sadio Mané, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Robert Lewandowski et Mohamed Salah sont ses principaux concurrents. En attendant le verdict final plus tard ce lundi soir, voici le classement des 30 premiers du Ballon d'Or.

Le classement complet du Ballon d'Or 2022 :

25e - Joshua Kimmich (Bayern Munich/Allemagne)

25e - Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool/Uruguay)

25e - Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid/Allemagne)

25e - João Cancelo (Manchester City/Portugal)

25e - Christopher Nkunku (Leizpig/France)

25e - Mike Maignan (AC Milan/France)

22e - Trent Alexander Arnold (Liverpool/Angleterre)

22e - Phil Foden (Manchester City/Angleterre)

22e - Bernardo Silva (Manchester City/Angleterre)

21e - Harry Kane (Tottenham/Angleterre)

20e - Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)

17e - Dusan Vlahovic (Juventus/Serbie)

17e - Luis Diaz (Liverpool/Colombie)

17e - Casemiro (Real Madrid/Brésil)

16e - Virgil Van Dijk (Liverpool/Pays-Bas)

14e - Rafael Leao (AC Milan/Portugal)

14e - Fabinho (Liverpool/Brésil)

13e - Sébastien Haller (Dortmund/Côte d'Ivoire)

12e - Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

11e - Heung Min Son (Tottenham/Corée du Sud)