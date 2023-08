Avant de partir, Neymar règle ses comptes avec Mbappé

Neymar compte quitter le PSG. Mais, il ne le fera pas sans avoir dit auparavant à Kylian Mbappé de ce qu’il pense de son attitude.

L’histoire de Neymar au PSG touche à sa fin. A moins d’un rebondissement improbable, le buteur brésilien va quitter l’équipe francilienne pour signer en faveur du club saoudien d’Al-Hilal. Un pont d’or l’attendrait au Golfe (300M€ par an environ). De quoi bien oublier ses ambitions de conquête européenne.

Neymar et Mbappé, de l’amitié à l’inimitié

Neymar imite son grand ami Messi, qui avait délaissé le PSG pour l’Inter Miami. Et comme l’Argentin, le génie brésilien est un peu soulagé de changer de tunique. A Paris, il ne se sentait plus à l’aise. En raison notamment de sa relation compliquée avec les supporters mais aussi celle avec Kylian Mbappé.

Ce n’est un secret pour personne que les deux joueurs ne s’entendaient plus très bien. La belle idylle qui avait été entraperçue lors de leur arrivée simultanée au club en 2017 avait laissé place à une forte rivalité. Et à mesure que le statut du Bondynois au sein de l’équipe devenait plus important, le lien s’est distendu.

L’année dernière, avant de prolonger son contrat avec Paris, Mbappé avait exigé de sa direction le départ de Neymar. Une demande qui n’a pas été satisfaite mais l’international brésilien a eu vent de cette requête. Le pénaltygate de début de la saison qui a suivi (face à Montpellier) avait cristallisé la tension ambiante.

Il était évident depuis que les deux joueurs n’avaient plus aucune affinité. Ils se respectaient certes et mesuraient parfaitement l’importance qu’avait l’autre, mais l’amitié du début avait clairement laissé place à l’inimitié. Il n’y avait plus aucune chance pour qu’ils débarquent ensemble au Parc avec les masques de la série « Casa de Papel » comme ils ont pu le faire par le passé.

Ils se quittent en très mauvais termes

Et ce lundi, on a eu l’énième preuve que plus rien ne va entre Kylian et Ney. Sur les réseaux sociaux, l’ancien barcelonais vient de « liker » un message où un internaute fait remarquer que Mbappé a repris l’entrainement collectif avec le PSG le jour même où le transfert à venir de son futur ex-coéquipier vers l’Arabie Saoudite a fuité dans les médias. Et la concordance de ces deux évènements ne serait pas due au hasard. Si ce n’est pas une pique lancée au Français et au board parisien qui l’a chouchouté, alors ça y ressemble fortement.