L'arrivée de Lionel Messi fait déjà des dégâts à Miami

À peine arrivé sur le sol américain, Lionel Messi fait déjà vibrer les fans de l'Inter Miami.

C'est désormais officiel, Lionel Messi va devenir un joueur de l'Inter Miami. Mercredi, le champion du monde 2022 a annoncé son choix dans une interview accordée à plusieurs médias espagnols. Il rejoindra donc la franchise dirigée par David Beckham en dépit de l'intérêt du FC Barcelone, qui aurait été contraint de vendre des joueurs pour faciliter sa venue.

Messi a choisi Miami

La Pulga a donc choisi de quitter l'Europe après 20 ans de carrière (18 au Barça, 2 au PSG) et va donc découvrir la MLS avec sa nouvelle équipe. Et s'il n'a pas encore joué le moindre match ni même été présenté officiellement par la franchise floridienne, son arrivée à venir suscite déjà un engouement incroyable chez les fans américains. En un peu plus de 12 heures, le compte Instagram de Miami a gagné 2,7 millions d'abonnés, et les recettes du Lockhart Stadium devraient elles aussi être fortement impactées.

Les prix pour voir jouer l'actuel bon dernier de la conférence est montent à vu d'oeil et atteignent déjà les 350 euros pour les places les moins couteuses, si l'on en croit les informations de The Athletic, soit plus cher que des places pour le match 3 des finales NBA, alors que le basket est bien plus populaire que le football aux États-Unis. Il faudra toutefois attendre avant de voir évoluer l'ancien Barcelonais sur le sol américain puisque le marché des transferts aux États-Unis n'ouvre qu'à partir du 5 juillet. Les places pour son potentiel premier match avec Miami (le 21 juillet en Leagues Cup) se vendent déjà à prix d'or, 435 euros pour la moins chère contre 27 au départ. Le début de ce qui pourrait être une véritable révolution pour le football américain.