Samir Nasri défend Neymar et critique les supporters du PSG

Interrogé sur les polémiques au PSG sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a défendu Neymar et critiqué les supporters parisiens.

Ces dernières semaines, le PSG est secoué par les polémiques en tous genres. Entre les accusations qui visent Christophe Galtier, des guéguerres et des performances sportives en berne, c'est désormais l'affaire Messi qui fait énormément parler. Sanctionné par le club parisien pour s'être envolé pour l'Arabie Saoudite sans son accord, l'Argentin et sa situation alimentent les débats. Interrogé sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri y est également allé de son commentaire. Et l'ancien international n'a épargné personne en critiquant le PSG et ses supporters. Seul Neymar a échappé à la règle puisque l'ancien joueur de Manchester City l'a ouvertement défendu.

Nasri défend Neymar mais critique le PSG et ses supporters

Interrogé sur l'affaire Lionel Messi, Samir Nasri a critiqué la sanction du PSG qu'il ne juge pas sincère : « Je trouve que la sanction n’a ni queue, ni tête. Tu ne dois pas le suspendre deux semaines. Il a fait son voyage, tu le sanctionnes financièrement. Là, ils l’ont fait pour réécrire l’histoire et se mettre les supporters dans la poche. Mais c’est du grand n’importe quoi. Avec les supporters aussi. Et tu ne vas pas devant quelqu’un pour lui dire de se casser. »

L'ancien international français en a profité pour faire un parallèle avec Neymar en défendant le Brésilien : « Et ce qui s’est passé avec Neymar, c’est la faute de la presse. Parce qu’on a opposé Neymar et Mbappé. Et les supporters se disent « si on veut que Mbappé soit heureux », il faut taper sur Neymar. Mais Neymar c’est lui qui a porté le PSG en début de saison. Les supporters, ils n’existent pas dans la vie interne d’un groupe. »

L'évocation du cas Neymar a fait écho chez Olivier Dacourt qui s'est également penché sur la question : « Oui, c’est à cause des médias. Car tous les jours, on diabolise en disant que si les résultats ne sont pas bons c’est à cause de Neymar. Neymar, Messi, Verratti, qu’on traite de mercenaire. Un mercenaire, ça ne reste pas dix ans dans un club. L’amour pour le PSG, il l’a prouvé. A force d’écouter certains journalistes, on est influencés. »