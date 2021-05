Aulas et Juninho fiers après la victoire de Lyon contre l'AS Monaco

Le président et le directeur sportif de l'OL ont réagi après le succès de Lyon face à l'AS Monaco, dimanche soir.

Le Lyon n'est pas mort hier soir. L'Olympique Lyonnais est toujours en vie dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et pourtant, l'OL a bien cru dire adieu à tous ses espoirs de C1 après l'égalisation de Wissam Ben Yedder, son 100ème but en Ligue 1, sur penalty à dix minutes de la fin du match. Mais les Gones n'ont rien lâché et Cherki a offert une précieuse victoire à son équipe, leur permettant de revenir à un point de l'AS Monaco. Sur le site officiel de l'OL, Jean-Michel Aulas a félicité les joueurs et Rudi Garcia après cette victoire cruciale pour la fin de saison de Lyon.

"Quand on est Président, avec de l'expérience, il faut soutenir quand il y a de la déception. Mais il y avait de l'espoir. C'est vrai que ce match arrivait à point nommé. Les gars ont été magnifiques. Il y a du talent mais il y a aussi une fierté immense. Il a fallu se redresser de pleins de coups durs. La sortie de Maxence Caqueret, à un moment où on pensait que les choses étaient plus faciles, a été un élément déterminant. Je voudrais saluer le coaching de Rudi Garcia qui a été gagnant. Il a fait une semaine extraordinaire pour soutenir son équipe et trouver le système de jeu qui allait gêner. On a été obligé de changer deux fois", a analysé le président de l'OL.

"On avait solidifié l'ensemble des structures et fait en sorte que humainement, on soit tous là. Exceptionnellement, les dirigeants avaient participé à la causerie. On a fait un coup historique. On avait besoin qu'on dise aux joueurs que c'était possible. Ils ont livré un grand match, je suis fier d'eux et du club qui a trouvé ses racines dans ce match. On a senti tout le club derrière Rudi et les joueurs. Ce match relance toute la dynamique de la Ligue des Champions", a conclu Jean-Michel Aulas.

Juninho : "On ne lâche jamais"

Juninho a également félicité les joueurs après ce succès au forceps : "C'est notre histoire, notre ADN. On ne lâche jamais. L'élimination en Coupe de France nous était restée en travers de la gorge. On a montré beaucoup de caractère ce soir, ça fait plaisir. Les joueurs ont tous défendu ensemble et attaqué ensemble. Nous avons dominé les 25 premières minutes. Quand Monaco a ouvert le score, ça a été un peu plus difficile. Même à 10 contre 11, nous n'avons jamais lâché".

"C'est vraiment une belle victoire. Il faudra s'inspirer de cela pour les trois derniers matchs. Nous sommes très contents pour les supporters. L'équipe a fait preuve de caractère. Il fallait gagner le match en jouant à 10 contre 11. Les joueurs n'ont rien lâché et ont été jusqu'au bout. Les entrants ont beaucoup apporté. C'est important que les joueurs fassent des différences quand ils entrent. L'énergie était magnifique. Il faudra s'inspirer de ce match là. Cela fait énormément plaisir", a conclu le directeur sportif brésilien.

Quatrième de Ligue 1 à un point du podium et de l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais ambitionne plus que jamais de terminer parmi les trois premiers pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les Gones affronteront Lorient, Nîmes et Nice lors des trois dernières journées de Ligue 1 tandis que l'AS Monaco affrontera Reims, Rennes et enfin Lens. Les Monégasques ont un calendrier plus compliqué mais ont leur destin en main dans cette course à la C1.