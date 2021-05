Aulas, Cherki et les réactions après Monaco - OL (2-3)

L’OL a remporté ce dimanche le choc de Ligue 1 contre Monaco. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Très attendu, le duel du haut du classement entre l’AS Monaco et l’OL a tenu toutes ses promesses ce dimanche soir. La bataille a été très disputée, dans tous les sens du terme, et elle s’est achevée par une victoire lyonnaise (3-2). Un succès qui relance les Rhodaniens dans la course au podium, en même temps qu’elle met fin aux espoirs de titre pour la formation princière. Au coup de sifflet final, la joie et le soulagement des uns contrastaient logiquement avec la désillusion et la frustration des autres.

Rayan Cherki (attaquant de l’OL sur Canal+) :

« On a vu qu’en début du match, il y a beaucoup d’intensité. On avait bien débuté les 10 premières minutes, on s’est relâché un peu. On est revenu avec d’autres intentions en deuxième période. Et cela a payé. On a tout donné, c’est ce qu’on s’est dit dans le vestiaire. On avait à cœur de prendre notre revanche. Mon but ? Je suis heureux personnellement, j’espère qu’il y en aura d’autres qui vont suivre. Je remercie toute l’équipe pour cette performance. Il reste trois matches, trois finales. On fera les comptes à la fin. »

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur Canal+) :

« Un match avec beaucoup d’intensité, un peu trop par moments. On était venus avec beaucoup d’intentions, et l’envie de gagner et ensuite espérer jusqu’au bout. Maintenant, on sait qu’on dépend de nous, mais pas totalement. On va essayer de bien négocier les derniers matches. J’avais dit en conférence de presse qu’il faut qu’on soit des bonhommes et qu’on reste concentrés à 100% et on l’a été (…) Ce qui s’est passé en fin de match, c’est très pénalisant. On perd trois joueurs majeurs, dont deux sur un rouge, et c’est un peu compliqué. Eux ne sont pas trop pénalisés, car leurs joueurs exclus ne sont pas des titulaires. Il faut savoir perdre avec dignité. Nous, quand ils nous ont battus en Coupe, on n’avait pas répliqué. Mais on sort avec la victoire ce soir et c’est le principal. »

Jean-Michel Aulas (président de l’OL sur Canal+) :

« Quand on est président, avec un peu d’expérience, il faut soutenir quand il y a de la déception. Ce match arrivait à point nommé. Les gars ont été magnifiques. Il a fallu se redresser de plein de coups durs. On a su le faire avec talent. Je voulais saluer le coaching gagnant de Rudi Garcia. Il a fait une semaine de travail extraordinaire. On avait solidifié l’ensemble des structures, fait en sorte qu’humainement on soit tous là. Les dirigeants ont participé à la causerie. Ça a été le cas à l’OM en 2017. Ils avaient besoin de leur dire que c’était possible. Je suis fier d’eux et du club qui a retrouvé ses racines. Je suis content pour Canal+ aussi, quand on voit tous ces matches de fin de saison. Ça relance la dynamique pour la Ligue des Champions. On vient gagner ici, mais on se retrouve sanctionné avec tous les indisponibles. Marcelo, Caqueret et De Sciglio ont pris des rouges, Denayer blessé et Depay suspendu. Franchement, ce n’est pas normal. On n’a pas de chance avec l’arbitrage depuis quelques temps. Mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup d’adrénaline. »