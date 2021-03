Attaqué, Cristiano Ronaldo défendu par Bruno Fernandes !

Les critiques encerclent Cristiano Ronaldo, mais Bruno Fernandes a volé au secours de son compatriote !

Critiqué notamment par l'ancien président de la Juventus Turin, qui désire le voir partir, Cr7 voit son compatriote Bruno Fernandes voler à son secours.

Alors que la Juve aurait déjà fixé le prix de Cr7 en vue d'un transfert estival, Bruno Fernandes, coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection du Portugal, a déclaré que l'attaquant de la Juventus est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps et ne peut être blâmé pour la récente élimination du club turinois en Ligue des champions.

La Juve a quitté la compétition d'élite aux mains de Porto mardi. Sérgio Oliveira a marqué le but décisif d'un coup franc qui a traversé le mur de la Juve, Ronaldo tournant le dos à la tentative du joueur des Dragons.

L'ancien coach des Bianconeri, Fabio Capello, a ciblé Ronaldo à la suite de l'élimination, dans laquelle le quintuple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas réussi à trouver le fond des filets. L'ancien président Giovanni Cobolli Gigli est allé jusqu'à suggérer que la Juve n'aurait jamais dû dépenser 100 millions d'euros pour signer l'attaquant en 2018, mais Fernandes a défendu son compatriote.

"Cristiano est l'un des plus grands de l'histoire du football. Sa mentalité inspire ceux qui pratiquent ce sport", a déclaré Fernandes à La Gazzetta dello Sport.

"Il a beaucoup gagné, mais personne ne peut gagner seul."Je comprends que sa présence à la Juve avait créé d'énormes attentes pour la Ligue des champions, mais lorsqu'une équipe perd, toute l'équipe perd, pas un seul joueur."

"Je ne suis pas surpris [du résultat]. Porto a une mentalité gagnante. Ils jouent un football agressif et je m'attendais à ce qu'ils créent des problèmes pour la Juventus." Alors que Ronaldo et la Juve traversent une campagne difficile, Fernandes va de mieux en mieux à Manchester United. L'ancienne star du Sporting CP a marqué 16 buts et a fourni 10 passes décisives en Premier League cette saison, ce qui est la plus haute contribution offensive de tous les milieux de terrain des cinq meilleures ligues européennes.