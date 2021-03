La Juve aurait déjà fixé le prix de Ronaldo !

Selon Mediaset, la Juventus envisage de vendre Cristiano Ronaldo cet été pour équilibrer les comptes avant l'expiration de son contrat en 2022.

L’échec de la Juventus à franchir les 8es de finale de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive a conduit le conseil d’administration des géants de la Serie A à reconsidérer le modèle commercial et sportif du club.

La position de la Juve en tant que force nationale dominante a également été menacée cette saison avec la renaissance de l'AC Milan et de l'Inter et la nécessité d'équilibrer les comptes à Turin pourrait entraîner la mise en vente de l'un des actifs précieux du club, Cristiano Ronaldo, dès cet été.

Selon SportMediaset, le conseil d'administration de la Juve a reconnu la nécessité de faire quelques changements après des déceptions sur le terrain en Europe au cours des dernières saisons.

"Le budget est dans le rouge et nous discutons de la manière d'y remédier sans faire trop de concessions qui pourraient mettre en danger le niveau technique de l'équipe", a relayé le média italien en citant un cadre de la Juve.

Un rapide calcul des chiffres a conduit la Juventus à la conclusion que le moyen le plus rapide et le plus simple de combler le déficit budgétaire est de vendre Ronaldo.

Le capitaine du Portugal a rejoint la Juve depuis le Real Madid en 2018 pour un montant de 100 millions d'euros dans le but d'aider le club italien à décrocher la gloire européenne pour la première fois depuis 1995-96. La Juve n’ayant atteint qu’un seul quart de finale de la Ligue des champions en trois saisons.

Avec Ronaldo à la tête de l’attaque, la saison actuelle doit être considérée comme un échec et la Juve resent le contrecoup financier.

Ronaldo, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, gagne 54 millions d'euros avant impôts et la Juve préférerait retirer cet manne de sa masse salariale alors que le club, comme le monde entier, s'adapte à la nouvelle réalité fiscale de l'ère post-pandémique.

Alors que Ronaldo sera en fin de contrat dans un peu plus d'un an, la Juve envisage d'encaisser cet été pour récupérer une partie de ses dépenses sur un joueur qui attirera sans aucun doute des offres du monde entier.

Selon le SportMediaset, une offre de 60 millions d'euros suffirait à amener la Juve à la table des négociations alors que le PSG est susceptible d'être intéressé avec Manchester United, Manchester City et les clubs de la MLS et du Moyen-Orient, bien que Ronaldo ait toujours dit qu'il le souhaiterait de revenir au Sporting Lisbonne vers la fin de sa carrière.