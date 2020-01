Atlético - Simeone : "Joao Felix doit nous aider sur la phase retour"

L'entraîneur des Colchoneros s'est exprimé à la veille du match contre Eibar, pour lequel il n'a que 13 joueurs de champ disponibles.

L' se déplace à ce samedi (21h) avec une équipe réduite à sa portion congrue en raison de nombreuses blessures. Kieran Trippier sera lui aussi absent à cause d'une pubalgie et Diego Simeone devra donc faire avec seulement 13 joueurs de champ.

"La Supercoupe a été une nouvelle étape pour un jeune garçon, avec des qualités fantastiques, avec du talent, nous avons besoin de lui, a déclaré l'Argentin à propos de Joao Felix, la pépite portugaise arrivée l'été dernier dans la capitale espagnole.

"Il a des objectifs et toutes ces expériences dont nous avons besoin dans cette nouvelle étape dans un nouveau club vont le faire grandir de jour en jour. Joao est jeune, il joue à l'Atlético Madrid, il doit être heureux. Il a 20 ans et il doit nous donner un coup de main pour la phase retour."

"Nous devons faire en sorte de trouver sa meilleure version pour pouvoir exploiter ses caractéristiques. Je ne me gère pas de manière différente. Nous essayons de faire que les footballeurs avec du potentiel servent au club, comme avec Lodi. Nous essayons qu'ils grandissent".

Celui qui est en poste depuis désormais plus de huit ans s'est également exprimé sur le licenciement d'Ernesto Valverde et son remplacement par Quique Setien sur le banc du Barça. "Je ne suis personne pour donner mon avis sur ce qu'il se passe dans une autre famille. Valverde est un très grand entraîneur, il laisse son équipe première en et qualifiée en .

"Un grand entraîneur, une belle personne qui s'est toujour comportée avec un niveau d'éducation et de respect exemplaires."