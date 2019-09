Atlético Madrid-Real Madrid, Ramos satisfait du nul

Le derby madrilène s'est soldé par un match nul entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid et Sergio Ramos a livré son analyse.

Le défiait ce samedi son rival dans le derby de la capitale espagnole pour un match nul dénué de but, mais intense. Le club merengue a réussi un troisième clean sheet de rang en ne prenant aucun but dans un stade pourtant réputé très hostile.

Atlético Madrid-Real Madrid 0-0, pas de but dans un derby électrique

Sergio Ramos, le défenseur du Real, s'est félicité de cette sortie en zone mixte : «Nous savions que c'était l'un des stades les plus difficiles à jouer de toute saison. L'objectif était de remporter les trois points et nous avons essayé de créer des opportunités. L'Atletico a également bien joué et réduit l'espace. Nous travaillons et défendons bien.", a apprécié le capitaine du Real dans des propos relayés par Marca.



«Je pense qu'un point ça reste positif, mais comme je l'ai dit, cela semble peu, car nous avons fait des efforts pour mériter une victoire, mais je pense que l'équipe s'est bien débrouillée psychologiquement et nous devons garder cet esprit.", a exhorté Ramos.