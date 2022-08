Atlético Madrid, Alvaro Morata déclare sa flamme à João Felix

L'attaquant n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier portugais qui lui a délivré deux offrandes face à Getafe.

Alvaro Morata a fait savoir qu'il aimait faire équipe avec João Felix à l'Atletico Madrid après que les deux attaquants aient joué un rôle de premier plan dans la victoire 3-0 contre Getafe lundi. L'équipe de Diego Simeone a remporté sa première victoire de la saison grâce à un doublé de Morata et à un triplé de passes décisives de Felix.

"João Felix a un talent spécial"

Le jeu de liaison entre les deux attaquants de l'Atlético, ainsi que le premier but d'Antoine Griezmann en championnat depuis novembre 2021, ont permis à une équipe désireuse de rebondir après une saison décevante de bien commencer la saison. Morata s'est exprimé après la victoire au Coliseum Alfonso Perez et a partagé ses pensées sur la victoire et son partenaire d'attaque Felix.

"La vérité est que João Felix a un talent spécial, ces dernières passes.... Bien qu'il y a aussi Correa, Lemar, Marcos, Koke... les gens derrière mettent de grands ballons et nous devons continuer à travailler et à courir dans les espaces ", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je veux vraiment jouer ici, travailler, jouer des matchs, il y a beaucoup de compétitions et je suis très excité pour cette saison, mais comme toujours ici".

Morata veut rester

"Ils m'ont toujours très bien traité et je dois encore travailler et tout donner pour l'équipe. Il y aura des moments où ça ira mieux, d'autres moins bien, mais ce ne sera pas par manque de travail", a ajouté l'international espagnol. Morata est de retour à l'Atletico après deux saisons en prêt à la Juventus, mais il a été lié à un autre départ des Rojiblancos, Manchester United faisant partie de ceux qui sont à la recherche de renforts offensifs.

L'agent de l'attaquant, Juanma Lopez, a parlé de l'avenir de Morata après le match et a déclaré à El Chiringuito que le joueur resterait au Wanda Metropolitano. "Il a très bien commencé. Pour le moment, il est à l'Atletico et il est très à l'aise", a-t-il déclaré. "En ce moment, il a fait un grand match, tous les attaquants veulent des buts. Alvaro a un contrat avec l'Atletico Madrid, il va rester ici."