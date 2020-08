Atalanta-PSG, Marten De Roon : "C'est un rêve de jouer un quart"

Le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame Marten De Roon a livré ses ambitions ce mardi, en conférence de presse, à la veille d'affronter le PSG.

Le milieu de terrain de l' Bergame Marten De Roon a livré ses ambitions ce mardi, en conférence de presse, à la veille d'affronter le en quart de finale de la , mercredi soir à l'Estadio da Luz (Lisbonne). L'occasion pour lui d'afficher sa détermination.

"Contre le PSG, ce sera quelque chose d'encore différent​"

"On ne doit pas changer grand-chose dans notre préparation, même si ce match a un peu plus d'importance. C'est un rêve de jouer un quart de Ligue des champions. On sait qu'on peut rivaliser contre de grandes équipes, on l'a fait en ", a expliqué le joueur de l'Atalanta, conscient qu'il affrontera une équipe de qualité.



Atalanta-PSG, Thomas Tuchel : "Mbappé sera avec l'équipe"

"Contre le PSG, ce sera quelque chose d'encore différent, avec des joueurs comme Neymar, Mbappé et Thiago Silva qui jouent à ce niveau depuis longtemps. Il y aura un peu d'émotion, bien sûr, mais on sera très concentrés", a prévenu Marten De Roon. Coup d'envoi à 21h00, mercredi soir.