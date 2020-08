Atalanta-PSG, Thomas Tuchel : "Mbappé sera avec l'équipe"

À entendre le coach parisien, Kylian Mbappé sera dans le groupe mercredi contre l'Atalanta Bergame, mais il ne devrait pas débuter.

Thomas Tuchel a confirmé ce mardi en conférence de presse que Kylian Mbappé devrait être apte à figurer dans le groupe pour affronter l' Bergame, mercredi (21 heures) à l'Estadio da Luz. En revanche, l'entraîneur allemand laisse entendre qu'il démarrerait sur le banc des remplaçants.

Kylian Mbappé

"S'il fait un bon entraînement aujourd'hui et que rien d'extraordinaire arrive, il sera avec l'équipe demain."

Le point sur la blessure de Verratti

"On doit être patient avec Marco. La semaine dernière, ce n'était pas possible pour lui de courir. Hier, il a recommencé à courir. Ce sera très court pour la demie, mais on va tout essayer comme on l'a fait avec Kylian (Mbappé). C'était beaucoup de malchance, mais on est dans une phase où il peut accélérer son travail. C'est bien."

PSG-Dortmund : un match charnière

"On a créé un état d'esprit extraordinaire entre le staff et les joueurs pour retourner le match contre Dortmund. On a eu des joueurs blessés, on jouait à huis clos. On l'a fait sans encaisser de buts. Cela nous a donné beaucoup de confiance. C'était un grand pas en avant. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre la compétition (avec le Covid-19, ndlr). C'est particulier. Mais on a tous l'impression d'avoir préparé cette rencontre de la meilleure façon. Pour nous, c'était important de gagner les deux finales (contre Saint-Etienne et , ndlr). C'était le meilleur moyen de préparer la . Nous sommes confiants, mais nous restons prudents car nous savons que ce sera un match difficile."

Mauro Icardi

"Ce sera un bon match pour qu'il montre sa personnalité. C'est un gars qui n'a jamais peur, qui peut toujours marquer. Il est fiable tactiquement et défensivement. C'est le moment pour lui de montrer qu'il est capable de nous emmener en demi-finale."

La pression sur Neymar

"J'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de pression sur lui. Mais il aime ça. Il est habitué à jouer avec cette pression. On est très heureux que Kylian soit aussi avec le groupe et qu'on puisse avoir la possibilité de finir le match avec lui, car les deux aiment jouer ensemble. Ney est décisif sur les grands matches et je suis convaincu qu'il peut être l'homme clé pour nous. Il a la qualité nécessaire pour ce genre de situation."

Benjamin Quarez, notre correspondant à Lisbonne.