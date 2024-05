Atalanta - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Atalanta Bergame et la Juventus Turin se défient, ce mercredi, en finale de la Coupe d’Italie.

Les rideaux vont tomber sur la Coupe d’Italie de cette saison 2023-2024, ce mercredi. En effet, l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin sont aux prises au Stadio Olimpico pour aller chercher le titre.

Atalanta - Juventus, le bon moment pour le départage

Qualifié pour la finale de Ligue Europa après avoir éliminé l’Olympique de Marseille en demi-finales, l’Atalanta Bergame disputera une première finale sur le plan national avant d’aller défier le Bayer Leverkusen en finale de Coupe d’Europe (22 mai). Pour ce faire, les hommes de Gian Piero Gasperini vont défier la Vieille Dame, ce mercredi, pour tenter de remporter sa deuxième couronne en Coupe d’Italie. Les Nerazzurri sont en grande confiance avant de défier la Juventus. Ils n’ont perdu aucune de leurs sept dernières sorties toutes compétitions confondues pour 6 victoires et un match nul.

De l’autre côté, la Juventus Turin vise son 15e trophée en la matière. Plus titrée en Coupe d’Italie, la Vieille Dame tentera de s’éloigner encore plus de ses poursuivants directs, l’AS Roma et l’Inter Milan, qui comptent 9 titres chacun. Les hommes de Massimiliano Allegri ne sont pas trop convaincants depuis trois matchs tous soldés par des scores de parité.

Ce duel entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin est un duel entre deux équipes qui se sont déjà affrontées à deux reprises cette saison sans pour autant se départager. Les Nerazzurri et la Vieille Dame ont fait match nul 0-0 à Bergame en octobre 2023 et avant de faire 2-2 à Turin en mars dernier.

Horaire et lieu de match

Atalanta – Juventus

Lieu : Stadio Olimpico

A 21 heures française

Les compos probables du match Atalanta - Juventus

Atalanta : Carnesecchi – De Roon, Hien, Djimsiti – Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri - De Ketelaere, Koopmeiners – Scamacca

Juventus : Szczesny – Rugani, Bremer, Gatti – Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso – Kean, Vlahovic

Sur quelle chaîne suivre le match Atalanta - Juventus

La rencontre entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin sera à suivre ce mercredi 15 mai 2024 à partir de 21 heures sur La Chaîne L’Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, L’Equipe Live.