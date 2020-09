ASSE - Romain Hamouma veut prolonger chez les Verts

Double buteur face à Lorient lors de la 2ème journée, Romain Hamouma se sent bien chez les Verts. À 33 ans, il souhaite s'y installer sur la durée.

Double buteur face à Lorient (2-0) lors du premier match de la saison de l'AS Saint-Etienne, en marge de la 2ème journée de , Romain Hamouma a confirmé ses belles dispositions entrevues lors de la préparation estivale. En forme et enfin libéré des pépins physiques, le joueur de 33 ans a toute la confiance de son entraîneur Claude Puel, alors que ce dernier se livre à une véritable bataille interne pour rajeunir son effectif. Toutes les conditions semblent donc réunies pour qu'il réalise une belle saison.

"Ma priorité a toujours été de rester à Saint-Etienne"

Toutes, sauf contractuelles. En effet, Romain Hamouma sera en fin de contrat au 30 juin 2021. Une situation qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, son souhait est clair et assumé : il a envie de prolonger l'aventure dans le Forez. "J'ai envie d'aider le club, je me sens bien et je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Mais ma priorité a toujours été de rester à Saint-Etienne. Je fais confiance au coach sur ce détail. Je vais continuer à donner le maximum. (...) Je privilégie vraiment le fait de rester à Saint-Etienne", a ainsi déclaré sur RMC le numéro 21 des Verts. Plus tôt dans la semaine, Claude Puel avait ouvert la porte.

"On verra ça tranquillement, en temps voulu. Romain Hamouma a fait une très bonne préparation, débute très bien le championnat. Il a eu lors des dernières saisons, pas mal de pépins physiques qui l'ont empêché de s'exprimer pleinement. Je souhaite qu'il trouve une régularité de performances à la hauteur de ses qualités techniques et de son intelligence de jeu. On verra ça ensemble tranquillement", avait pour sa part déclaré le technicien. En d'autres mots, l'intérêt sportif est clair, désormais : place aux négociations.