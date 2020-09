OM, l'agent de Payet raconte son transfert avorté au PSG en 2011

En 2011, Dimitri Payet aurait dû rejoindre le Paris Saint-Germain, mais l'arrivée des investisseurs Qataris a bouleversé la carrière du meneur de jeu.

Cet été, Dimitri Payet a prouvé son attachement et son amour à l' , club dans lequel il a évolué entre 2013 et 2015, puis depuis 2017, en signant un contrat "à vie" avec le club phocéen prévoyant même sa reconversion après sa carrière de joueur de football. Le meneur de jeu, forfait pour le match face à Brest en raison du Covid-19, a même manifesté ouvertement son amour pour l'OM en se moquant du PSG après leur défaite en finale de la face au .

Pourtant, les internautes le lui ont bien rappelé, l'international français de 33 ans a la mémoire courte. En effet, en 2011 alors qu'il évoluait encore à l'AS Saint-Etienne, Dimitri Payet était allé au clash avec sa direction pour rejoindre le club qu'il supporte depuis son enfance : le . Néanmoins, le transfert a finalement capoté et Dimitri Payet a rejoint le LOSC avant de signer quelques années plus tard à l'OM.

"On n'avait pas parlé à Leonardo"

L'article continue ci-dessous

Sans l'arrivée des Qataris dans la capitale française, Dimitri Payet aurait très probablement porter le maillot du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Téléfoot, Jacques-Olivier Auguste, agent de Payet, est revenu sur cette opération qui a capoté avec le PSG et en a livré les raisons, dont la principale, le changement de propriétaire et de directeur sportif alors qu'ils étaient encore en pleine négociation : "C'était vers le 27 juin 2011: on discute avec Alain Roche. Il nous dit qu'il n'allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo. Comme on n'avait pas parlé avec Leonardo, on s'est dit que ce n'était pas bon".

Plus d'équipes

"À partir du moment où le directeur sportif actuel le voulait, mais qu'il n'était là que pour trois jours et qu'on n'avait pas de nouvelles du nouveau directeur sportif... Ce n'était pas la situation la plus 'secure' pour lui et moi non plus", a ajouté l'agent de l'international français. Quelques semaines plus tard, Dimitri Payet rejoignait finalement le LOSC de Rudi Garcia contre la somme de 8 millions d'euros avec deux millions de bonus.

Jacques-Olivier Auguste a également été invité à commenter la réaction de son poulain sur les réseaux sociaux après la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais ce dernier n'a pas voulu accabler le meneur de jeu de 33 ans : "On ne parle pas de ce genre de choses. C'est un grand garçon, il est intelligent et sait ce qu'il fait". Dimitri Payet devrait selon toute vraisemblance débuter sa saison avec l'OM le dimanche 13 septembre face au PSG.