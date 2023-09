AS Rome : José Mourinho tacle ses joueurs

Après sa cinglante défaite de sa formation contre Genoa (4-1), José Mourinho ne s’est pas empêché de critiquer avec véhémence ses joueurs.

La tension monte à l'AS Roma alors que la Louve a subi une défaite cinglante ( 4-1) contre le Genoa à l’occasion de la 6éme journée de Série a. L'entraîneur José Mourinho, bien connu pour ses déclarations tranchantes, n'a pas mâché ses mots après le match. Dans une conférence de presse tendue, il a adressé un tacle sévère à ses propres joueurs.

L’AS Roma dans le trou

Mourinho a commencé par reconnaître que la situation de son équipe était loin d'être idéale, mais il a catégoriquement refusé d'utiliser les blessures comme excuse. « On a beaucoup de blessés, mais ce n'est pas une excuse. C'est la conséquence de l'état d'esprit de l'équipe et d'un travail collectif. Chaque tir se transforme en but, » a-t-il déclaré, manifestement irrité par la performance de son équipe.

La défaite contre le Genoa n'est que le dernier revers d'une série de résultats décevants en Serie A. Sur six matchs de championnat joués jusqu'à présent, l'AS Roma n'a réussi à en gagner qu'un seul. Une performance bien en deçà des attentes pour un club qui a terminé sixième la saison précédente.

Mourinho fustige l'état d'esprit de ses joueurs

Mourinho a également fait part de sa tristesse concernant la situation actuelle de son club. « C’est certain que je pleure de l’intérieur, notamment pour mon rapport très fort avec les tifosi. La douleur n’est pas personnelle, professionnelle, mais celle que j’éprouve envers mes supporters. Une douleur double, car nous aussi nous sommes des supporters de Rome. » a-t-il expliqué. « La douleur n'est pas personnelle, professionnelle, mais celle que j'éprouve envers mes supporters. Une douleur double, car nous aussi nous sommes des supporters de Rome. » a ajouté le technicien lusitanien.

Malgré cette période difficile, Mourinho a assuré aux supporters que lui et son équipe ne baisseraient pas les bras. Ils se remettront au travail pour tenter de redresser la situation. Le prochain match crucial pour l'AS Roma aura lieu ce dimanche prochain au Stadio Olimpico, contre Frosinone .

L'AS Roma occupe une modeste seizième place au classement de la Serie A.