AS Rome : José Mourinho a faim de titres

Si le challenge qui l'attend à Rome repose sur la patience, l'entraîneur ne cache pas sa volonté de réussir à remporter des titres en Italie.

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète football, José Mourinho a fait le choix d'opter pour un nouveau défi en prenant les commandes de l'AS Roma. Le défi qui l'attend cette saison est différent de bon nombre de ses emplois précédents, puisque celui-ci demande du temps, le club étant encore en développement.

Un retour à la Juve ? Paul Pogba ne dit pas non

L'article continue ci-dessous

Le Portugais n'avait pas manqué de le rappeler aux médias au mois d'août dernier : même ambitieuse, sa Roma aura besoin de patience. "La nature de ce projet est une autre chose. Quand je suis arrivé à Chelsea, à l'Inter ou au Real Madrid, les projets étaient évidents - gagner dès le premier jour. La Roma est dans une situation différente - c'est un club qui n'a pas gagné depuis longtemps. Il est évident que cela prend du temps et dans le football, le temps est important. La réalité est que nous n'avons pas gagné depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de travail à faire mais les résultats viendront", avait insisté le Special One, déterminé à hisser le club romain vers les sommets.

"Les titres alimentent la passion des fans"

Prudent, José Mourinho n'en demeure pas moins ambitieux. Et celui qui a tout gagné presque partout où il est passé (son passage à Tottenham a été un échec) ne jure toujours que par les titres. Quand on lui demande ce qu’il souhaite apporter à la Louve, le Portugais ne s'en cache pas et répond avec fermeté : "des titres, parce qu'un club vit de titres, parce que les titres alimentent la passion des fans". Pour en remporter, l'ancien de Chelsea sait aussi qu'il peut compter sur des supporters passionnés.

"J'ai tout de suite compris que l'amour que l'on ressent pour la Roma va au-delà des trophées. C'est une passion éternelle, sanguinaire et familière. Mais la victoire est ce qui manque et nous construisons un projet pour y parvenir. S'il vient avec moi, ce sera parfait, sinon ce serait formidable d'avoir contribué à construire cet avenir, qui est le rêve de tous", a ensuite ajouté le technicien lusitanien, venu à Rome pour permettre au club de renouer avec sa gloire d'antan dans un contexte économique compliqué. Pour rappel, les Giallorossi n’ont plus gagné un titre depuis 2008 et une coupe d’Italie remportée face à l’Inter Milan en finale (2-1). C'était donc il y a 13 ans, soit une éternité.