Un retour à la Juve ? Paul Pogba ne dit pas non

Après avoir brillé avec la France à Turin, Paul Pogba n'exclut pas la possibilité de revenir à la Juventus après cette saison.

Paul Pogba n'est pas encore prêt à s'engager avec Manchester United, insistant sur le fait qu'il faut "voir ce qui se passe" quand il s'agit de son avenir.

Pogba évoque un retour à la Juventus

Le milieu de terrain a impressionné jeudi lors de la demi-finale de la Ligue des Nations qui s'est déroulée à l'Allianz Stadium, son ancien terrain de la Juventus, après avoir été mené 2-0 par la France pour battre la Belgique 3-2.

Pogba n'a cessé d'être évoqué pour quitter Man United, un retour à la Juve ou un transfert au Real Madrid étant les plus probables.

L'article continue ci-dessous

De récents rapports en France ont suggéré qu'il pourrait prolonger son contrat avec les Red Devils, qui expire à la fin de la saison, après que les signatures de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho l'aient convaincu de l'ambition du club.

Cependant, s'exprimant après la victoire palpitante contre la Belgique, Pogba a déclaré à Sport Mediaset : "Je parle toujours à mes anciens coéquipiers, comme Paulo [Dybala]. Je suis à Manchester United, j'ai encore un an de contrat, et ensuite on verra.

"Je veux bien finir [la saison] là-bas, et ensuite on verra ce qui se passe".