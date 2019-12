AS Monaco, Jardim : "Nous voulons faire plus"

L'entraîneur de Monaco a évoqué l'importance de la rencontre face à Angers et a encensé Wissam Ben Yedder.

Cinq victoires sur les sept derniers matches de championnat, l'AS va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Le club de la principauté, onzième de , reste sur deux succès contre et Amiens et compte confirmer ce samedi soir sur la pelouse d'Angers. En conférence de presse, Leonardo Jardim a parlé de la bonne forme de l'AS Monaco et espère poursuivre la série de bons résultats jusqu'à la trêve hivernale.

"Nous pouvons parler d'une série avant Nice, puis une deuxième série après le derby. C'est cette deuxième série qui est importante. Mais nous voulons faire plus, c'est important d'enchaîner, prendre des points pour toujours améliorer le classement. Le plus important c'est de ne pas perdre notre énergie. Nous devons penser d'abord à Angers, puis ensuite au deux matchs contre ", a indiqué l'entraîneur de l'AS Monaco.

"Il y a toujours besoin de choisir un équilibre pour l'équipe, afin de bien jouer mais d'être équilibré. Il y a toujours la possibilité d'avoir des remplaçants qui rentrent et mettent de l'impact dans le match comme cela a été le cas lors des deux dernières rencontres. Si tout le monde fait les efforts défensifs, au football on peut jouer avec un, deux ou trois attaquants. C'est l'idée : faire les efforts. Il faut une équipe équilibrée qui va jouer à l'extérieur, mais on veut aussi gagner. Monaco a besoin de points pour remonter dans le haut de tableau", a ajouté le Portugais.

"Je respecte mes contrats"

Leonardo Jardim a jugé la progression d'Angers : "Je connais bien Angers et son coach. Je pense qu'Angers a beaucoup progressé durant les quatre dernières saisons. Avant, Angers jouait plus direct sur des joueurs de grande taille, aujourd'hui ils ont un jeu plus dynamique avec plus de possession de balle. J'ai regardé leurs deux trois derniers matches, ils avaient 50-60% de possession, ils ont progressé dans le contrôle du match. Ils sont toujours très forts quand ils jouent chez eux".

L'entraîneur de l'AS Monaco a encensé son meilleur buteur, Wissam Ben Yedder, auteur d'un très bon début de saison : "Ben Yedder est responsable de ses bonnes performances. Il est venu et rapidement il a démontré sur le terrain pourquoi c'est un grand joueur et un grand buteur. Sur le terrain, un joueur démontre ses qualités et lui l'a fait. Bien sûr, nous sommes très contents des performances de Wissam Ben Yedder".

Leonardo Jardim a commenté les rumeurs concernant l'intérêt d'autres clubs à son encontre : "Sincèrement, j'ai 22 ans de carrière comme adjoint, entraîneur principal. Seulement une fois j'ai changé de club en cours de saison, ce n'est pas quelque chose d'habituel chez moi. Je suis bien à Monaco. J'ai un contrat avec le club. J'ai l'habitude de respecter mes contrats. Comme a dit Ancelotti, nous dépendons des résultats, on doit continuer à travailler et rester concentré sur les choses les plus importantes. Et là le plus important c'est le match contre Angers".