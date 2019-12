Monaco, Jardim : "Rester forts"

Après la victoire contre Toulouse en milieu de semaine, le technicien portugais attend une confirmation face à Amiens.

L'AS a assuré l'essentiel en milieu de semaine contre . Les Monégasques l'ont emporté et sont désormais treizième de , avec un match en moins sur l'ensemble de ses concurrents, avec cinq points de retard sur Angers, troisième du championnat. En conférence de presse, Leonardo Jardim a insisté sur l'importance d'enchaîner et de réaliser une série afin de se rapprocher du podium dans les prochaines semaines.

"Bien sûr que nous sommes encore loin du podium. On travaille pour arriver dans les trois premiers et on a besoin de gagner des points et, pour ça, de remporter des matches. Je sais bien que, plus que la période actuelle, c'est le début de saison qui fait qu'on a pris un grand retard. C'est ça qu'on essaye de faire. On a plusieurs matches à la maison, maintenant. L'objectif, comme toujours, ce sera de gagner trois points, pour continuer notre parcours", a déclaré l'entraîneur portugais.

"Tous les joueurs sont importants"

Leonardo Jardim a fait le point sur son groupe et a martelé qu'il compte sur l'ensemble de son effectif : "Slimani c'est un joueur important mais nous avons d'autres joueurs aussi importants et je dois toujours penser à ceux qui sont disponibles. Et en ce moment j'ai 100% confiance en ces joueurs-là. Les joueurs moins titulaires doivent montrer qu'ils sont performants, pour se faire un peu plus de place. En , Keita (Baldé) et (Jean-Kévin) Augustin avaient marqué sans Slimani. C'est un joueur important de l'équipe mais il y en a d'autres qui sont importants".

"Fabregas a joué, mais après il s'est blessé... Nous avons un bel effectif, avec quatre ou cinq joueurs dans cette zone. Là j'ai pris la décision de le garder pour la deuxième mi-temps à Toulouse, mais je compte sur lui à 100% comme sur les autres. L'équipe a des solutions et tous les joueurs sont importants. Mais bien entendu qu'on compte beaucoup sur Cesc, sa technique incroyable, sa vision, son expérience et son leadership", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

Leonardo Jardim sait qu'Amiens sera plus frais puisqu'ils n'ont pas joué contre Reims, mais ne s'en est pas plaint : "Amiens sera plus frais, c'est sûr. Mais nous aussi, on en a profité, contre Toulouse (Monaco - Paris-SG, prévu dimanche dernier, avait été reporté). Peut-être que c'est pour ça qu'on a été plus forts en deuxième mi-temps face à Toulouse. Maintenant, c'est à nous de bien faire notre travail à la maison, de rester forts. Nous avons deux jours de récupération. Demain nous allons nous entraîner et regarder les meilleures options pour samedi".