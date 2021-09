Arsenal : Wright voit grand pour le duo Partey-Odegaard

L'ancienne gloire des Gunners estime que les deux hommes du milieu de terrain vont permettre au club de pouvoir redresser la barre sur la durée.

La légende d'Arsenal, Ian Wright, pense que l'entente entre Thomas Partey et Martin Odegaard au milieu de terrain va être déterminante pour le club. Recruté à l'Atlético de Madrid, l'international ghanéen, qui suscite de grandes attentes, n'avait pas débuté la saison après s'être blessé lors du match amical de pré-saison contre Chelsea.

Il a manqué les premiers matchs qui ont vu Arsenal commencer sa campagne sur une note négative, avec une défaite 2-0 contre le promu Brentford, une défaite 2-0 contre Chelsea, et une raclée 5-0 contre Manchester City. Le joueur de 28 ans a depuis joué 103 minutes jusqu'à présent, lors des matches contre Norwich City et Burnley.

"Il y a quelque chose de beau là-dedans"

Contre Burnley à Turf Moor, il a fait une bonne prestation aux côtés de Martin Odegaard, qui a marqué le seul but d'un superbe coup franc pour offrir aux Gunners leur deuxième victoire consécutive en première division. Selon Ian Wright, les performances des deux joueurs invitent à l'optimisme pour redresser la barre sur la durée.

"Partey qui revient, Odegaard et Partey dans ce pivot - il y a quelque chose de beau là-dedans", a déclaré l'ancienne gloire, qui s'exprimait sur le podcast Ringer FC, cité par Football London. Après le match contre Burnley, le patron d'Arsenal, Mikel Arteta, s'était expliqué sur le repositionnement fructueux de Thomas Partey.

"Il est vraiment important parce qu'il est le point d'ancrage. Il est celui qui doit lire ce qui se passe et rendre le reste meilleur. C'est son plus gros travail, pour obtenir le bon équilibre dans l'équipe et obtenir la bonne fluidité dans l'équipe pour que nous puissions attaquer. La façon dont il a géré les transitions était top, il a le pressing et le charisme, et puis il a lutté jusqu'à la fin. Il n'a pas pu finir le match parce qu'il avait des crampes. Mais ça va venir", avait-il analysé sur le site internet officiel d'Arsenal.